Daredevil: lo showrunner della serie Netflix rivela i piani per le cancellate stagioni 4 e 5

Sebbene Daredevil: Rinascita serva effettivamente come quarta stagione dell’ormai defunto show di Netflix, sembra che la storia avrebbe preso una direzione molto diversa se alla serie originale fosse stato permesso di continuare. Daredevil, come noto, è infatti rimasto in onda per tre stagioni su Netflix prima di essere prematuramente cancellato nel 2018, quando i Marvel Studios/Disney hanno riacquistato i pieni diritti sul personaggio prima del lancio del servizio di streaming Disney+.

Parlando con The Wrap, lo showrunner Erik Oleson ha ora rivelato che Bullseye non sarebbe stato presente nella quarta stagione, mentre l’Uomo Senza Paura avrebbe affrontato un altro dei suoi più noti cattivi dei fumetti. “Sono molto eccitato dal fatto che la serie sia tornata su un altro network. È così strano. Come showrunner, sei preparato ad affrontare la cancellazione del tuo show. Non sei necessariamente preparato alla cancellazione del tuo studio. È stata una cosa molto strana”, racconta Oleson al sito.

“La stagione 4 che avevo programmato era molto diversa”, ha continuato. “Era una storia di Typhoid Mary. Avrebbe preso una direzione diversa. E poi sarei tornato alla storyline di Bullseye nella quinta stagione. Stavo iniziando a pianificare le stagioni future e quello che avremmo fatto, una specie di lungo arco. Poi, ovviamente, Netflix e Marvel hanno rotto perché Disney+ voleva la Marvel”.

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita è su Disney+ dal 4 marzo 2025.