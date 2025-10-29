Lanterns sarà ambientato in periodi storici diversi e non adatterà una trama specifica di un fumetto

Forse uno dei progetti più entusiasmanti dei DC Studios è Lanterns. La serie sarà il primo grande adattamento live-action di Lanterna Verde in oltre un decennio e presenterà al pubblico John Stewart (Aaron Pierre) e Hal Jordan (Kyle Chandler) del DCU. Lanterns è stato un progetto particolarmente interessante, viste le sue influenze da True Detective e il tono più serio rispetto ai precedenti capitoli del DCU come Superman e Peacemaker. Finora è stato rivelato poco sulla serie, ma nuovi dettagli sono arrivati ​​grazie al co-creatore e showrunner Chris Mundy (True Detective, Ozark).

In una nuova intervista con Men’s Health, a Mundy è stato chiesto se Aaron Pierre avesse fatto qualcosa di particolare sul set per consolidare il fatto che lui fosse John Stewart. Mundy ha risposto elogiando la versatilità dell’attore nell’interpretare il suo personaggio in diversi momenti della sua vita, confermando che la serie sarà ambientata in periodi temporali diversi:

“La nostra storia si svolge in un paio di periodi storici diversi e quindi la sfida era che i personaggi fossero coerenti nella loro essenza. John è una persona diversa in uno di questi periodi rispetto all’altro. E credo che la fisicità e il magnetismo che Aaron porta al ruolo abbiano unito tutto questo. Quella formazione teatrale, quel desiderio di essere presente nei minimi dettagli del lavoro e dell’arte, hanno davvero arricchito il personaggio di John sotto tutti gli aspetti. Hanno aggiunto dimensione al lato più fisico del ruolo e alla parte più emotiva e creativa.”

Tenete presente che Mundy sta parlando di mostrare i due protagonisti di Lanterns in momenti diversi delle loro vite, non necessariamente di esplorare l’antica storia del Corpo delle Lanterne Verdi, ad esempio. È un approccio intelligente che sfrutta il formato narrativo lungo della televisione, che consente ai creativi di prendersi il tempo necessario per approfondire i loro personaggi. Per inciso, l’approccio flashback era già stato vociferato nel 2025, quando si era saputo che la serie stava cercando i genitori di Hal Jordan.

Onorare le radici fumettistiche di Lanterna Verde

Nell’intervista a Men’s Health, Mundy ha anche parlato delle influenze dei fumetti sulla serie. Lo showrunner ha confermato che Lanterns non si baserà su una trama di fumetti in particolare (cosa comune per gli adattamenti di fumetti), ma si è concentrato sul rendere John e Hal autentici rispetto a ciò che sono sulla pagina stampata:

“Ognuno ha fatto i compiti sui fumetti in modo più o meno autonomo, e noi [inclusi i co-creatori Lindelof e Tom King] eravamo lì per rispondere a qualsiasi domanda. Ma non stiamo raccontando un capitolo specifico che è già esistito nei fumetti. I nostri personaggi sono fedeli ai fumetti, ma li stiamo inserendo in una nuova storia. Quindi gli attori non hanno dovuto scavare in un periodo specifico dei fumetti. Si trattava più che altro di capire chi è John e chi è Hal.”

Ci sono state alcune preoccupazioni tra i fan su quanto Lanterns abbraccerà la natura fuori dagli schemi del suo materiale originale, dato quanto sembra realistico. I commenti di Mundy sono un buon segno del fatto che la serie aderisca alle sue radici fumettistiche e riecheggiano quanto affermato all’inizio del 2025. In un comunicato stampa per annunciare l’inizio della produzione, Mundy ha affermato che la serie era concreta, ma che abbracciava comunque l’aspetto fantasy dei fumetti:

“Fin dall’inizio, la nostra forza trainante è stata quella di offrire un dramma stratificato, radicato in una narrazione sfumata e in una ricca costruzione del mondo, che bilanciasse tensione e mistero con emozioni oneste e autentiche. L’obiettivo è creare qualcosa che sembri senza tempo e concreto senza sacrificare la magia del materiale originale.”

Come accennato, è passato molto tempo da quando l’universo di Lanterna Verde ha avuto l’opportunità di brillare in un live-action. Fortunatamente, grazie ai talentuosi creativi e al cast dietro la serie, Lanterns sembra prepararsi a diventare un degno e memorabile adattamento di Lanterna Verde.

Si prevede che Lanterns arriverà su HBO nel 2026.