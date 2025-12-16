It: Benvenuti a Derry – Stagione 2: tutto quello che sappiamo

Sebbene la prima stagione di It: Welcome To Derry abbia ottenuto recensioni entusiastiche, il futuro della serie HBO non è ancora certo. Fin dalla scena iniziale di It: Welcome to Derry, era chiaro che la serie prequel di It non avrebbe giocato sul sicuro. Durante il suo episodio pilota, la serie sembrava una versione più cupa e tetra dei film, sebbene ambientata negli anni ’60.

Tuttavia, il finale del pilot ha portato l’oscurità alle stelle quando quasi tutti i personaggi principali sono stati uccisi nei momenti finali, anche se la maggior parte di loro sono bambini. Ciò ha dimostrato che It: Welcome to Derry è stata una delle serie horror più cupe del 2025, e potenzialmente troppo cupa per un pubblico mainstream che ha affollato le sale per vedere i precedenti film di It.

Tuttavia, questo non sembra aver influito negativamente sugli ascolti della serie. La serie HBO ha registrato numeri incredibili in termini di audience intorno all’uscita del suo episodio pilota, attirando oltre 5,5 milioni di spettatori nei primi tre giorni dalla sua uscita. It: Welcome to Derry, con i suoi numerosi riferimenti a Stephen King, è diventato un must per i fan, ma la serie è chiaramente anche un successo mainstream.

It: Welcome To Derry non è stato ufficialmente rinnovato per la seconda stagione

Nonostante il successo ottenuto finora dalla prima stagione di It: Welcome to Derry, la serie non è stata ancora rinnovata per una seconda stagione. Con ogni probabilità, sembra lecito ipotizzare che It: Welcome to Derry avrà una seconda stagione, dato che il prequel ha ottenuto recensioni positive dalla critica e ha conquistato milioni di spettatori sul servizio di streaming della HBO.

Detto questo, il rinnovo della serie non è scontato e ci sono numerose ragioni per pensare che potrebbe essere difficile ottenere una seconda stagione. Da un lato, It: Welcome to Derry non è economico e l’alto budget di produzione della serie potrebbe rivelarsi problematico nella sua seconda uscita. Dall’altro, la serie non ha molto in termini di star di grande nome.

Il membro del cast di gran lunga più famoso è Bill Skarsgard, che interpreta It: Welcome to Derry il cattivo Pennywise il Clown. Pennywise è un cattivo iconico, ma la sua natura mutevole fa sì che appaia solo una volta nei primi cinque episodi della serie. Inoltre, il piano di tre stagioni della serie garantisce che nessuna delle altre star della stagione 1 possa tornare, anche se i loro personaggi sopravvivono.

Cosa hanno detto i creatori di It: Welcome To Derry sulle stagioni future

Secondo Entertainment Weekly, i creatori di It: Welcome to Derry hanno in programma almeno tre stagioni della serie. Tuttavia, queste tre stagioni non saranno consecutive, ma andranno in ordine cronologico inverso. Ciascuna salterà una generazione, il che significa che i personaggi ricorrenti saranno interpretati da attori nuovi e più giovani.

Il produttore esecutivo Brad Caleb Kane ha spiegato che, poiché l’esistenza di Pennywise è antecedente alla stessa Derry, il modo migliore per raccontare la storia del mostro sarebbe quello di tornare indietro a diverse epoche storiche e vedere come il mostro si è manifestato in ciascuna di esse. Già ora, Pennywise di It: Welcome To Derry ha funzionato come un Wendigo in un flashback sui primi invasori europei della città.

Dettagli della trama di It: Welcome To Derry – Stagione 2

Allo stesso modo, le stagioni 2 e 3 si concentreranno rispettivamente sul 1935 e sul 1908, approfondendo ulteriormente il passato per svelare altri aspetti della complicata storia di Derry. Proprio come It del 2017 era ambientato negli anni ’80 e la stagione 1 di It: Welcome to Derry è ambientata nei primi anni ’60, la stagione 2 sarebbe ambientata nel 1935, mentre la stagione 3 sarebbe ambientata nel 1908.

Gli spettatori sanno già che Ingrid Kersh di It: Welcome To Derry esiste almeno dal 1935, a giudicare dagli eventi dell’episodio 6. Tuttavia, ci sono altri indizi su eventi accaduti in questo periodo, con membri dell’esercito che menzionano un massacro di criminali locali avvenuto nella stessa epoca durante un episodio precedente.

Cosa significa la timeline di It: Welcome To Derry per il cast della seconda stagione

Poiché la seconda stagione di It: Welcome To Derry sarà ambientata nel 1935, se la seconda stagione della serie verrà approvata, gli spettatori non dovrebbero aspettarsi il ritorno di molti membri del cast della prima stagione. La maggior parte dei personaggi principali di It: Welcome to Derry, tra cui Richie, Ronnie, Lily, Marge e Will, non erano nemmeno nati nel 1935, il che significa che la loro apparizione non avrebbe senso.

Tra i personaggi della prima stagione che sarebbero nati a quell’epoca, quasi nessuno si trovava a Derry in quel momento. Il padre di Will, Leroy, si era trasferito a Derry con sua moglie Charlotte solo nel pilot, e anche il suo compagno Pauly, destinato a una fine tragica, non era mai stato in città prima. Tuttavia, potrebbe apparire una versione giovane di Hank Grogan di It: Welcome To Derry.

Allo stesso modo, una versione più giovane di Ingrid Kersh potrebbe apparire nella seconda stagione se questa fosse ambientata nel 1935, e anche il personaggio di Rose, interpretato da Kimberly Guerrero, potrebbe tornare, dato che il suo personaggio vive a Derry da prima del 1935. Detto questo, questi personaggi dovrebbero comunque essere versioni nuove e ricastate dei personaggi a causa del divario temporale.

Poiché la storia della seconda stagione di It: Welcome To Derry sarà ambientata nel 1935, gli spettatori non dovrebbero aspettarsi di rivedere nessuno dei membri del cast della prima stagione, indipendentemente dal fatto che la serie venga rinnovata o meno. C’è però un’eccezione a questa regola. Pennywise di It: Welcome to Derry sarà probabilmente interpretato da Skarsgard in ogni epoca.