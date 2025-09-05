Life Is Strange: in arrivo una serie Amazon basata sul videogioco

Variety ha appreso in esclusiva che Amazon Prime Video ha dato il via libera alla realizzazione di una serie TV live-action tratta da Life Is Strange. Basata sull’omonima serie di videogiochi, la serie sarà scritta da Charlie Covell, che ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo e showrunner. Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg e Timothy I. Stevenson saranno i produttori esecutivi sotto la loro bandiera Story Kitchen. La serie è prodotta da Square Enix, Story Kitchen e LuckyChap, con Amazon MGM Studios.

“Story Kitchen ha sempre creduto che ‘Life is Strange’ meritasse di essere più di un semplice gioco: è un punto di riferimento culturale”, hanno dichiarato Johnson e Goldberg di Story Kitchen. “Dopo un viaggio lungo un decennio, siamo onorati di portare questa amata storia su Amazon MGM insieme ai nostri incredibili partner di Square Enix, al nostro brillante showrunner/sceneggiatore Charlie Covell e al fantastico team di LuckyChap. Insieme, questo dream team accuratamente assemblato è pronto a condividere Life is Strange con il mondo in un modo completamente nuovo!”

Secondo la trama ufficiale, “la storia segue Max, una studentessa di fotografia che scopre di poter riavvolgere il tempo mentre salva la vita della sua migliore amica d’infanzia, Chloe. Mentre lotta per comprendere questa nuova abilità, le due indagano sulla misteriosa scomparsa di un compagno di scuola, scoprendo un lato oscuro della loro città che alla fine le costringerà a fare una scelta impossibile tra la vita e la morte che le influenzerà per sempre”.

“È un grande onore adattare ‘Life Is Strange’ per Amazon MGM Studios”, ha dichiarato Covell. “Sono un grande fan del gioco e sono entusiasta di lavorare con i fantastici team di Square Enix, Story Kitchen e LuckyChap. Non vedo l’ora di condividere la storia di Max e Chloe con i giocatori e il nuovo pubblico”.

“Siamo grandi fan del visionario Charlie Covell da anni, quindi collaborare con loro all’adattamento di Life is Strange è davvero un sogno che si avvera”, ha dichiarato invece LuckyChap. “Charlie è un eccezionale custode di una proprietà intellettuale venerata e ci sentiamo incredibilmente fortunati ad averlo al timone di un videogioco così originale, amato e culturalmente significativo. Siamo anche profondamente grati di poter collaborare con i nostri amici di Amazon MGM Studios, Story Kitchen e Square Enix e non vediamo l’ora di dare vita a Chloe, Max e Arcadia Bay”.

Da quasi un decennio si cerca di sviluppare Life Is Strange per la televisione. Inizialmente la produzione era stata affidata a Legendary Television, mentre Johnson è stato coinvolto nel progetto sin dall’inizio. Tuttavia, questa è la prima volta che una versione televisiva del gioco è stata ufficialmente commissionata come serie. “Per anni tantissime persone ci hanno chiesto di creare una serie TV di ‘Life is Strange’ e siamo davvero felici di poter finalmente collaborare con Amazon MGM Studios, che siamo certi farà un lavoro incredibile nel dare vita al nostro universo”, hanno dichiarato Jon Brooke e Lee Singleton, direttori dello studio Square Enix.

Covell è noto soprattutto per aver scritto la serie comica dark di Netflix “The End of the F***ing World”, basata sull’omonimo romanzo grafico di Charles Forsman. Più recentemente, ha creato la serie drammatica di Netflix “Kaos” e ha co-creato la serie drammatica britannica “Truelove” con Iain Weatherby. Tra gli altri suoi lavori come sceneggiatore figurano la serie ‘Humans’ e il film “Burn Burn Burn”.

“Siamo entusiasti che i nostri clienti Prime Video di tutto il mondo possano sperimentare il mondo dinamico di ‘Life Is Strange’”, ha dichiarato Nick Pepper, responsabile della divisione SVOD TV & development series per Amazon MGM Studios. “La serie è in ottime mani con Charlie Covell, che ha creato una storia profondamente accattivante basata sull’iconico videogioco. Charlie e i suoi fantastici collaboratori di LuckyChap, Story Kitchen e Square Enix sono il team perfetto per realizzare un adattamento monumentale che affascinerà sia i fan affezionati che il nuovo pubblico“.

Questo è solo l’ultimo adattamento di un videogioco che trova casa su Prime Video. Recentemente è stato annunciato che la tanto attesa serie “Tomb Raider” di Phoebe Waller-Bridge, con Sophie Turner nel ruolo della protagonista, inizierà le riprese nel gennaio 2026. Prime Video trasmette attualmente anche la versione seriale di Fallout, la cui seconda stagione sarà lanciata a dicembre, mentre la terza è già stata ordinata.

La saga di Life Is Strange

Il primo gioco Life Is Strange è stato pubblicato nel 2015 ottenendo recensioni positive, elogi da parte del settore e nomination e vittorie ai premi. Nel 2023, è stato riferito che il gioco aveva raggiunto oltre 20 milioni di giocatori totali. Il gioco originale è stato seguito dal prequel “Life Is Strange: Before the Storm” nel 2017. Nel 2018 sono stati pubblicati “The Awesome Adventures of Captain Spirit” e “Life Is Strange 2”, incentrati su nuovi personaggi. A questi è seguito un altro gioco standalone, “Life Is Strange: True Colors”, nel 2021. “Life Is Strange: Double Exposure”, che vedeva ancora una volta Max come protagonista, è uscito nel 2024. I giochi sono stati sviluppati da Don’t Nod Entertainment e successivamente da Deck Nine, con Square Enix come editore.