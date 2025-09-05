Peacemaker – Stagione 2: una foto BTS di David Corenswet alimenta alcune teorie

Siamo ormai a metà della seconda stagione di Peacemaker. Sebbene l’episodio di ieri sera abbia riservato alcune divertenti sorprese, i commenti del regista James Gunn hanno lasciato intendere che saranno gli ultimi tre capitoli a lasciare i fan a bocca aperta. Il co-amministratore delegato della DC Studios ha anche affermato che Peacemaker è il “sequel diretto di Superman” e il “prequel di Man of Tomorrow“. Tuttavia, dato che nulla nei primi cinque episodi inviati alla critica suggerisce che sia così, molti fan sperano che Gunn non stia esagerando.

In precedenza aveva detto che la serie includerà un “cameo davvero, davvero, davvero importante”, e la star di Superman, David Corenswet potrebbe aver appena svelato il segreto. L’attore ha infatti condiviso una foto di se stesso in costume da Superman, in piedi accanto a John Cena nei panni di Chris Smith sul set della seconda stagione di Peacemaker (si può vedere qui la foto). La maglietta di Cena è quella dell’episodio andato in onda, e i due progetti DCU sono stati girati più o meno nello stesso periodo, ma questo sembra sicuramente un indizio di un possibile incontro tra questi personaggi.

D’altronde, Superman è apparso in ombra nel riassunto “Previously in the DCU” di Peacemaker e si dice che il personaggio di Cena apparirà in Man of Tomorrow, quindi vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Di certo, c’è da aspettarsi che la serie sia strettamente legata agli eventi del prossimo film, date le parole di Gunn, per cui viene facile pensare che grandi sorprese siano effettivamente in arrivo.

Tutto quello che sappiamo della stagione 2 di Peacemaker

“La gente sta capendo che la seconda stagione di Peacemaker riguarda due dimensioni, e questo è davvero il cuore della serie”, ha spiegato Gunn durante una recente intervista con Rolling Stone. “Ma non è che una di queste sia la vecchia DCEU e l’altra la DCU. La questione viene affrontata in modo diverso, in modo molto diretto in una stagione in cui quasi tutto nella prima stagione è canonico e alcune cose non lo sono. E infatti ho registrato un podcast con gli attori Steve Agee e Jen Holland“.

“Abbiamo parlato di ogni episodio di Peacemaker e in quegli episodi ho spiegato cosa è canonico e cosa non lo è. In pratica ho eliminato alcune piccole cose della prima stagione di Peacemaker che non sono canoniche, come Aquaman. Ma la maggior parte delle cose è canonica“. Stando a queste parole di Gunn, sarà dunque interessante scoprire cosa la seconda stagione aggiungerà alla storia di Peacemaker e come lo renderà a tutti gli effetti un personaggio del DC Universe.

“Peacemaker esplora la storia del personaggio che John Cena riprende all’indomani del film del 2021 del produttore esecutivo James Gunn, Suicide Squad – un uomo irresistibilmente vanaglorioso che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla!”, è stato poi riferito. I dettagli precisi sulla trama della seconda stagione sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che Frank Grillo riprenderà il ruolo di Rick Flag Sr. e cercherà di vendicarsi per l’uccisione da parte di Peacemaker di suo figlio Rick Jr. (Joel Kinnaman) avvenuta in The Suicide Squad.

