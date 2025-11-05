L’ultima cosa che mi ha detto – Stagione 2: le prime immagini della serie Apple Tv

Apple TV ha svelato le prime immagini e la data di uscita della tanto attesa seconda stagione di “L’ultima cosa che mi ha detto”, con Jennifer Garner nel ruolo di protagonista e produttrice esecutiva, insieme ai membri del cast della prima stagione Angourie Rice, David Morse e Nikolaj Coster-Waldau, e alle nuove aggiunte Judy Greer e Rita Wilson. Basata sul sequel dell’acclamato romanzo di Laura Dave, al primo posto nella classifica dei best seller del New York Times e selezionato dal Reese’s Book Club, la seconda stagione di otto episodi farà il suo debutto il 20 febbraio 2026 su Apple TV.

Nella seconda stagione di “L’ultima cosa che mi ha detto”, quando Owen (Coster-Waldau) ricompare dopo cinque anni di latitanza, Hannah (Garner) e la sua figliastra Bailey (Rice) si ritrovano in una corsa contro il tempo per capire come riunire la loro famiglia prima che il passato li raggiunga.

La seconda stagione dà il benvenuto anche a nuovi arrivi e a volti noti come Augusto Aguilera, Josh Hamilton, Nick Hargrove, Michael Galante, John Noble, Michael Hyatt e Luke Kirby.

In vista della premiere della seconda stagione, il pubblico potrà approfondire la storia con il sequel avvincente e commovente scritto da Laura Dave, “The First Time I Saw Him”, disponibile dal 6 gennaio 2026. Da leggere o ascoltare su Apple Books prima di godersi il viaggio mozzafiato di Hannah Hall (Garner) sullo schermo.

“L’ultima cosa che mi ha detto” è prodotto da 20th Television e da Hello Sunshine di Witherspoon, parte di Candle Media. Creato e adattato da Laura Dave, insieme al co-creatore vincitore dell’Oscar® Josh Singer, la serie è stata la prima collaborazione tra i coniugi Dave e Singer, che ricoprono entrambi il ruolo di produttori esecutivi insieme a Garner e a Witherspoon e Neustadter per conto di Hello Sunshine. Il candidato agli Emmy Aaron Zelman si unisce alla seconda stagione come co-showrunner e produttore esecutivo insieme a Singer. Anche Daisy von Scherler Mayer e Merri D. Howard ricoprono il ruolo di produttori esecutivi.

La prima stagione di “L’ultima cosa che mi ha detto” è disponibile in streaming su Apple TV.

Pubblicato per la prima volta in edizione cartacea da Simon & Schuster nel 2021, il romanzo “L’ultima cosa che mi ha detto” è stato selezionato dal Reese’s Book Club, diventando immediatamente il numero 1 nella classifica dei bestseller del New York Times e rimanendo in ranking per più di 80 settimane, con oltre 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ha vinto il Goodreads Choice Award per il miglior thriller/giallo del 2021 ed è stato nominato miglior libro dell’anno da Amazon nel 2021 e miglior libro dell’anno da Apple nello stesso anno; inoltre, nel 2022, è stato uno dei libri più diffusi nelle biblioteche di tutta l’America, nonché l’e-book più popolare. Il romanzo è stato accolto con entusiasmo in 39 paesi in tutto il mondo, compreso il Regno Unito, dove è stato selezionato dal Richard and Judy Book Club.