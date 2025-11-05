A Very Jonas Christmas Movie: il trailer del film dal 14 novembre su Disney+

I Jonas Brothers cercano di tornare a casa per Natale nel trailer ufficiale di A Very Jonas Christmas Movie, il film che debutterà il 14 novembre su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti. Il trailer presenta anche il primo singolo tratto dal film, “Coming Home This Christmas” con Kenny G, ora disponibile su Spotify, Amazon Music, Apple Music e YouTube Music.

La colonna sonora originale di A Very Jonas Christmas Movie, prodotta da Hollywood Records/Republic Records e dall’executive music producer Justin Tranter, è disponibile per il Pre-Add e il Pre-Save e uscirà in formato digitale, su CD e su LP a partire dal 14 novembre.

La colonna sonora contiene sette brani inediti più tre tracce aggiuntive:

“Like It’s Christmas” (Live Version)*

“Best Night”

“Coming Home This Christmas” (feat. Kenny G)

“Home Alone”

“Feel Something”

“Remember When”

“Better Off Alone”

“Time”

“Sucker” (Live Version)*

“Like It’s Christmas” (Studio Version)*

Il film natalizio vanta un cast stellare, tra cui Kevin, Joe e Nick Jonas, che interpretano se stessi, Chloe Bennet (nel ruolo di Lucy), Billie Lourd (in quello di Cassidy), Laverne Cox (nel ruolo di Stacy), KJ Apa (nei panni di Gene), Andrew Barth Feldman (in quelli di Ethan), Andrea Martin (nel ruolo di Deb), Kenny G (in quello di se stesso), Justin Tranter (nel ruolo di se stesso), con Randall Park (nel ruolo di Brad) e Jesse Tyler Ferguson (in quello di Babbo Natale). Nel film anche alcuni camei speciali della famiglia Jonas.

In A Very Jonas Christmas Movie, Kevin, Joe e Nick Jonas affrontano una serie di ostacoli sempre più difficili mentre cercano di viaggiare da Londra a New York in tempo per trascorrere il Natale con le loro famiglie.

Kevin, Joe e Nick Jonas sono i produttori, insieme agli sceneggiatori Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger (I Want You Back, This Is Us, Tuo, Simon), Adam Fishbach, Spencer Berman e Scott Morgan. La regia è di Jessica Yu (Quiz Lady, This Is Us), vincitrice di EmmyⓇ e di un Academy AwardⓇ, con musiche originali dell’executive music producer e candidato al GRAMMYⓇ Justin Tranter. Il film è prodotto da 20th Television, parte di Disney Television Studios.