Avengers: Doomsday cambia nome a livello internazionale, scatenando le proteste dei fan

A un anno dall’uscita nelle sale di Avengers: Doomsday, il film della Marvel Cinematic Universe ha sorprendentemente ottenuto un nuovo titolo a livello internazionale. La saga Multiverse è a soli due anni dal completamento, poiché i prossimi film degli Avengers avranno un ruolo fondamentale per il futuro della MCU.

A seguito delle notizie secondo cui Avengers: Doomsday è stato rinominato in diversi paesi, in Brasile ha confermato che il film della Fase 6 è stato ribattezzato Vingadores: Doutor Destino in portoghese, che si traduce in Avengers: Doctor Doom.

In Giappone, Avengers: Doomsday sarebbe stato cambiato in Avengers: Judgement Day, ma questo deve ancora essere verificato. Il titolo brasiliano, tuttavia, ha scatenato alcune discussioni online su come questo cambiamento sia inutile e pigro.

L’uso di Avengers: Doctor Doom è probabilmente un modo per attirare maggiore attenzione sul film da parte degli spettatori brasiliani, sfruttando il famoso titolo di Victor von Doom. Tuttavia, è anche molto azzeccato, dato che non hanno mai fatto riferimento a Infinity War o Endgame come Avengers: Thanos.

Doomsday fa anche sembrare il film un evento, pur sottolineando che il Dottor Destino di Robert Downey Jr. è l’antagonista centrale, simile a Avengers: Age of Ultron. Resta da vedere se questo verrà rettificato dalla Marvel Studios per il mercato brasiliano.

Questo avviene anche nel bel mezzo della campagna promozionale dei trailer di Avengers: Doomsday con Avatar: Fuoco e Cenere nelle sale, poiché la Marvel Studios proietterà un nuovo teaser nelle sale solo per le prossime quattro settimane.

Con i riflettori puntati sul trailer di Avengers: Doomsday che chiariscono meglio la trama generale, il mondo potrà finalmente avere maggiori dettagli su come l’MCU affronterà Doctor Doom nei film della Fase 6.

Avengers: Doomsday uscirà il 18 dicembre 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 17 dicembre 2027.