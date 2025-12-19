Il Capitan America di Chris Evans ritorna con un bambino nel primo trailer di Avengers: Doomsday

Uno degli eroi più potenti della Terra sta per tornare nel film Avengers: Doomsday della Marvel Studios, come ex membro del Marvel Cinematic Universe che farà il suo ritorno nel 2026. Nonostante abbia negato il suo ritorno nella linea temporale dell’MCU, la fine della saga Multiverse vedrà effettivamente uno degli Avengers originali tornare per il quinto film della serie.

I teaser di Avengers: Doomsday saranno proiettati prima di Avatar: Fuoco e Cenere per le prossime quattro settimane. Il primo ha confermato che Steve Rogers, interpretato da Chris Evans, tornerà ufficialmente nel franchise MCU, dato che era il protagonista del trailer di debutto.

Il filmato mostra l’eroe MCU di Evans su una moto prima di arrivare a casa sua con Peggy Carter, come si vede in Avengers: Endgame del 2019. Mentre appoggia il casco sulla moto e si avvia verso casa, il filmato passa a Steve che tiene in mano il costume di Capitan America di Avengers: Endgame, dando l’impressione che stia pensando di indossarlo ancora una volta prima di riporlo in una scatola.

Tuttavia, la grande sorpresa è che Steve e Peggy, interpretata da Hayley Atwell, hanno avuto un bambino, con l’ex Capitan America che tiene in braccio suo figlio e gli sorride. Quando il filmato di Avengers: Doomday finisce, lo schermo diventa nero con le seguenti parole: “Steve Rogers tornerà in Avengers: Doomsday”, seguito da un conto alla rovescia per la data di uscita della Fase 6 nel 2026.

Quando Evans ha parlato con ScreenRant all’inizio di quest’anno, ha negato categoricamente il suo coinvolgimento, dicendo: “È triste non tornare con la banda, ma sono sicuro che stanno facendo qualcosa di incredibile”. All’epoca, ha sottolineato: “E sono sicuro che sarà ancora più difficile quando uscirà e ti sentirai come se non fossi stato invitato alla festa”.

Il ritorno di Evans in Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta il 10 dicembre 2024, più di un anno fa, quando è stato riferito che sarebbe tornato per l’attesissimo capitolo. Si diceva che il veterano dell’MCU fosse “coinvolto in qualche modo”, mentre “la portata e la natura esatta del suo ruolo sono sconosciute”.

Dato che nelle prossime settimane saranno proiettati altri tre trailer di Avengers: Doomsday prima di Avatar: Fuoco e Cenere, ci saranno ulteriori rivelazioni sul prossimo film dell’MCU. Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026.