Malcolm torna dopo quasi 20 anni: ecco il trailer del revival Life’s Still Unfair

A quasi vent’anni dall’addio, Malcolm (Malcolm in the Middle) è pronto a tornare con un revival attesissimo. Disney+ e Hulu hanno infatti diffuso il primo trailer ufficiale di Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, nuova miniserie evento che riporta sullo schermo la famiglia Wilkerson.

Lo sviluppo di un seguito della sitcom cult è in corso da diversi anni: già nel 2016 Frankie Muniz aveva espresso il desiderio di riunire il cast, iniziativa poi sostenuta anche da Bryan Cranston. Oggi il progetto è finalmente realtà.

Il ritorno della famiglia Wilkerson

Il revival sarà composto da quattro episodi e vedrà il ritorno di gran parte del cast originale. L’unica assenza rilevante è quella di Erik Per Sullivan, storico interprete di Dewey, che ha scelto di dedicarsi al percorso accademico e sta conseguendo un master ad Harvard.

Alla scrittura ritroviamo il creatore originale Linwood Boomer, mentre la regia di tutti gli episodi è affidata a Ken Kwapis, già produttore e regista della serie madre.

Di cosa parla Life’s Still Unfair

Nel trailer, Malcolm sembra aver finalmente raggiunto una vita stabile e serena, con una nuova famiglia tutta sua. L’equilibrio viene però sconvolto quando i suoi genitori, Lois e Hal, costringono tutti a riunirsi per celebrare il 40º anniversario di matrimonio, trascinando la nuova famiglia di Malcolm nel caos tipico dei Wilkerson.

Il video mostra come la serie mantenga intatto lo spirito originale: dalle rotture della quarta parete di Malcolm, alle dinamiche familiari sopra le righe, fino a Lois e Hal, ancora più ingestibili di quanto li ricordassimo.

I misteri del nuovo corso

Il trailer lascia volutamente irrisolti alcuni interrogativi. In particolare, non viene spiegato quando e con chi Malcolm abbia avuto sua figlia Leah, considerando che il finale della serie del 2006 lo vedeva diretto ad Harvard, senza una relazione stabile. Un nodo narrativo che il revival sembra intenzionato ad affrontare, soprattutto alla luce della relazione con il personaggio interpretato da Kiana Madeira.

Il filmato offre anche un primo sguardo a Kelly, la figlia più giovane di Lois e Hal, interpretata da Vaughan Murrae, già anticipata nel finale della serie originale. Il suo ruolo e la sua personalità restano per ora un mistero.

Data di uscita

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair debutterà il 10 aprile su Disney+ e Hulu, riportando sullo schermo una delle sitcom più amate degli anni Duemila.