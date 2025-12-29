Jordan Peele di nuovo in orbita Marvel: possibile progetto misterioso per l’MCU

Lo scorso anno erano emerse voci secondo cui Jordan Peele – regista di Scappa – Get Out e Nope – aveva incontrato la Marvel per discutere la possibilità di dirigere un film sugli X-Men. L’incontro non ha portato a sviluppi concreti, ma secondo quanto riportato, Peele avrebbe voluto mantenere contatti per futuri progetti Marvel. Ora (come riportato da Word of Reel), secondo Daniel Richtman, Peele sarebbe attualmente tenuto in considerazione per un misterioso progetto Marvel, anche se non sono stati forniti dettagli sul titolo o sul contenuto. In passato il regista era stato accostato a film come Blade e Midnight Sons.

Peele ha avuto recentemente alcune difficoltà come produttore: Monkey Man ha avuto scarso riscontro al box office, HBO ha cancellato Lovecraft Country dopo una sola stagione, il reboot di Twilight Zone non ha ottenuto risultati significativi, e Candyman di Nia DaCosta ha raggiunto a malapena il pareggio. Nel 2025, anche HIM, con Marlon Wayans, non ha ottenuto risultati rilevanti.

Riguardo al suo prossimo film, Peele ha dichiarato di non avere ancora una sceneggiatura pronta. Il progetto, originariamente previsto per il 23 ottobre 2026, è poi stato rimosso dal calendario di Universal. In passato erano stati ipotizzati altri titoli e date, come un’uscita a Natale 2024, ma nessuna di queste opzioni è stata concretizzata. Secondo le indiscrezioni, Peele potrebbe dunque approdare nel Marvel Cinematic Universe solo se gli fosse garantita piena libertà creativa, una possibilità che Marvel non ha però concesso a nessun regista dal 2008 con Iron Man di Jon Favreau.

Al momento, dunque, non ci sono conferme che Peele si unirà effettivamente al Marvel Cinematic Universe come regista. Se ciò dovesse avvenire, si tratterebbe molto probabilmente di un film pensato per la Fase 7, quella che seguirà Avengers: Secret Wars e la Saga del Multiverso. Con il quarto film di Peele ancora incerto e non calendarizzato, realizzare un progetto Marvel potrebbe essere per lui l’occasione per riaffermarsi e ottenere maggiori finanziamenti per un suo prossimo e più personale progetto.