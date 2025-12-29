Ryan Coogler rivela i primi dettagli sul reboot di X-Files

Arrivano le prime indicazioni concrete sul reboot di The X-Files, affidato a Ryan Coogler. Le voci su un nuovo corso della storica serie sci-fi circolano dal marzo 2023, quando il creatore originale Chris Carter aveva confermato il coinvolgimento di Coogler, chiarendo però di non essere direttamente parte del progetto, pur sostenendolo.

L’attenzione sul reboot è cresciuta rapidamente grazie al prestigio del regista, reduce dal successo di film come Black Panther e Creed, e rilanciato quest’anno dall’ottimo riscontro del vampire movie I Peccatori (Sinners), realizzato con il collaboratore di lunga data Michael B. Jordan.

La struttura narrativa: ritorno alle origini

Intervenuto al podcast Happy Sad Confused, Coogler ha spiegato quale sarà l’impostazione della nuova serie. Pur evitando di confermare il ritorno di David Duchovny e Gillian Anderson nei ruoli iconici di Mulder e Scully, il regista ha chiarito che il reboot manterrà il doppio binario che ha reso celebre l’originale:

«Non sarebbe X-Files se non facessimo entrambe le cose. Avremo sia i “mostri della settimana” sia una grande cospirazione orizzontale. È esattamente quello su cui sto lavorando ora».

Un approccio che richiama direttamente la struttura classica della serie, capace di alternare episodi autoconclusivi a una mitologia più ampia e stratificata.

Il peso culturale di X-Files

Coogler ha parlato anche del legame personale con la serie, raccontando di averla vista da ragazzo insieme a sua madre, e sottolineando l’enorme influenza che X-Files ha avuto sulla televisione successiva. In particolare, ha citato il modello “scettico/credente” incarnato da Mulder e Scully, diventato un archetipo narrativo replicato in molte produzioni, tra cui True Detective (stagione 1).

Il regista ha inoltre ricordato come Vince Gilligan, creatore di Breaking Bad, abbia mosso i primi passi proprio come sceneggiatore di X-Files, contribuendo a rafforzarne l’eredità creativa.

Quando arriveranno nuove informazioni?

Coogler ha confermato di essere attualmente al lavoro sul reboot e di dedicarsi in seguito a Black Panther 3. Questo lascia intendere che casting ufficiale e dettagli più concreti sulla trama potrebbero arrivare nel corso del prossimo anno. Al momento, non esistono comunicati ufficiali o annunci formali, segno che il progetto è ancora in fase di sviluppo.

Una cosa però sembra chiara: l’obiettivo è recuperare ciò che ha reso X-Files una serie iconica, capace di durare nove stagioni e di tornare con un revival negli anni 2010, grazie a un equilibrio unico tra mistero episodico e grande racconto cospirativo. E, guardando alla versatilità dimostrata da Coogler nella sua filmografia, il nuovo X-Files potrebbe avere le carte giuste per parlare a una nuova generazione senza tradire lo spirito originale.