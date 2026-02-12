Jason Momoa protagonista del film tratto dal videogioco Helldivers

Jason Momoa si sta preparando per il suo prossimo grande adattamento videoludico: Helldivers. Il titolo ha debuttato nel 2015 ed è stato seguito da Helldivers 2 nel 2024. Sviluppato da Arrowhead Game Studios e distribuito da Sony, il sequel ha venduto più di 12 milioni di unità su PS5 e PC in quattro mesi, espandendosi anche su Xbox. Justin Lin è produttore e regista del film attraverso la sua Perfect Storm Entertainment, insieme a Hutch Parker e Asad Qizilbash della PlayStation Productions.

La trama di Helldivers 2 ruota attorno a un’unità di soldati d’élite, nota come Helldivers, che deve combattere contro creature aliene che minacciano di distruggere il pianeta immaginario Super Terra.

Lin, noto soprattutto per aver diretto Fast & Furious: Tokyo Drift e Fast & Furious 6, è stato annunciato come regista del film Helldivers della Sony nel dicembre 2025, mentre Gary Dauberman (autore di It – Capitolo 1 e Capitolo 2) sta scrivendo l’adattamento del videogioco. Momoa, invece, sta uscendo dal grande successo del film in streaming Fratelli demolitori, recitato al fianco di Dave Bautista, dimostrando ancora una volta la sua popolarità e il suo talento come star d’azione.

Ma, cosa ancora più importante, Momoa ha già recitato al fianco di Jack Black in Un film Minecraft, che ha incassato 960 milioni di dollari in tutto il mondo. Pertanto, è una scelta forte per il cast di Helldivers come star del botteghino e dell’adattamento dei videogiochi. Momoa è noto anche per Aquaman, Dune e Il Trono di Spade, e apparirà in altri film in uscita, tra cui Supergirl, Dune – Parte Tre e Minecraft 2. Quindi, con Dune e Supergirl in uscita nel 2026 e poi Minecraft e Helldivers nel 2027, Momoa sta vedendo il potenziale per una serie impressionante di successi al botteghino.

Inoltre, Momoa ha un altro adattamento cinematografico di un videogioco in uscita nelle sale il 16 ottobre 2026, nel ruolo di Blanka in Street Fighter della Paramount Pictures. Gli adattamenti di videogiochi hanno evidentemente preso piede negli ultimi anni, spaziando da The Last of Us a Super Mario Bros., ma Jason Momoa, una delle più grandi star d’azione attualmente in attività, sembra essersi creato una nicchia in questo sottogenere.