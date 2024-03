I Marvel Studios potrebbero ridimensionare i loro programmi per Disney+, ma due serie del MCU sono ancora confermate dopo che i fan avevano pensato che fossero state cancellate. Sulla scia del ritorno dell’amministratore delegato della Disney Bob Iger nel novembre 2022, a seguito di una serie di delusioni della Marvel e dei cambiamenti nel settore dello streaming, la Disney e i Marvel Studios hanno come noto rivisto la loro strategia per il MCU. È stato a quel punto riferito che alcuni progetti Disney+ potrebbero essere cancellati del tutto.

A quanto pare, però, due dei principali candidati alla cancellazione sono ancora in arrivo. Parlando con Agents of Fandom di Wonder Man e Ironheart, il responsabile dei Marvel Studios per lo streaming, la televisione e l’animazione Brad Winderbaum ha rivelato che la Marvel sta “montando entrambi gli show proprio mentre parliamo“. “Sono spettacolari, incredibili e diversi… permetteranno di esplorare angoli dell’universo che sono davvero eccitanti. Riri Williams è uno di questi e non vedo l’ora che la gente conosca Simon Williams“.

Marvel Studios: confermati Wonder Man e Ironheart

Basata sull’omonimo personaggio della Marvel, Wonder Man ha come protagonista Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Simon Williams, un attore che acquisisce dei superpoteri e diventa Wonder Man. Il destino dello show è stato messo in discussione dopo il ritardo di Daredevil: Born Again e quando la scrittrice/autrice Joanna Robinson ha condiviso, tramite The DisInsider, che i Marvel Studios stavano “cestinando il progetto Wonder Man“, in quanto molti piani stanno “andando in fumo“. Stando a quanto dichiarato, ciò non sarebbe però vero e anzi sembra che presto si potrebbero avere maggiori annunci riguardo queste serie.

Ironheart, invece, vede protagonista Dominique Thorne in una serie solista dove riprende il suo ruolo di Riri Williams da Black Panther: Wakanda Forever. Il debutto della serie era originariamente previsto per la fine del 2023, ma è stato poi ritardato e alla fine è stato omesso dalla programmazione dei Marvel Studios, sollevando preoccupazioni sul fatto che sarebbe mai stato realizzato. Sebbene i commenti di Winderbaum confermino che entrambi gli show di Disney+ sono sopravvissuti alla ristrutturazione dei Marvel Studios, non ha confermato quando uno dei due debutterà.