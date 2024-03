Ghostbusters: Minaccia Glaciale ha riportato il minimo storico su Rotten Tomatoes per il franchise. Ora che le recensioni del film sono arrivate a pochi giorni dalla data di uscita ufficiale, il portale Rotten Tomatos ha svelato che, con 52 recensioni ad oggi raccolte, il punteggio del film è 44%. Anche se questo numero è destinato a cambiare con l’aggiunta di altre recensioni, al momento in cui scriviamo il film ha il punteggio più basso dell’intero franchise ed è solo il secondo capitolo a ottenere un punteggio “Rotten” dopo Ghostbusters II del 1989 (55%). Il film precedente, Ghostbusters: Legacy, ha invece totalizzato il 64% per le recensioni della critica, ma il 94% per quelle del pubblico.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la trama e il cast del film

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Il nuovo film, seguito di Ghostbusters: Legacy e diretto da Gil Kenan, anche autrice della sceneggiatura insieme a Jason Reitman, è il quinto film della saga e vede molti dei membri superstiti del cast originale (tra cui Bill Murray, Ernie Hudson, Dan Aykroyd e Annie Potts) riunirsi con il cast presentato dal precedente film (Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon, Paul Rudd e Logan Kim). A loro si uniscono i nuovi arrivati Kumail Nanjiani e Patton Oswalt. sarà al cinema dall’11 aprile distribuito da Eagle Pictures.