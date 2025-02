Marvel Television ha sospeso lo sviluppo di tre progetti: Nova, Strange Academy e Terror, Inc.

Apprendiamo da Deadline che Nova, Strange Academy e Terror, Inc., progetti in lavorazione presso Marvel Television, sono stati sospesi. Le tre serie non hanno mai ricevuto il via libera ufficiale e potrebbero comunque concretizzarsi a un certo punto. Lo studio ha semplicemente cambiato le sue priorità al momento.

Il sito riferisce che la decisione riflette anche un nuovo modello di produzione televisiva emerso alla Marvel negli ultimi anni. In origine, la Marvel affrontava lo sviluppo delle serie più o meno nello stesso modo in cui gestiva i lungometraggi: veniva annunciata una lista e ciò che veniva anticipato era più o meno ciò che veniva realizzato. Un paio di anni fa, la dirigenza senior ha deciso di riorganizzare il processo di sviluppo, poiché stavano anche rinnovando la loro nuova serie di Daredevil: Rinascita.

Il nuovo approccio della Marvel allo sviluppo televisivo è più tradizionale, con molti più progetti in fase di sviluppo di quanti ne verranno realizzati alla fine e con gli showrunner coinvolti per supervisionare ciascuno di essi. Passare a un processo di greenlight più tipico aveva senso, poiché lo studio cercava di mantenere il coinvolgimento del pubblico in mezzo alle nuove realtà che il settore si trova ad affrontare.

Il prossimo per la Marvel Television è Daredevil: Rinascita il 4 marzo. Altrove, le serie live-action in uscita quest’anno includono Ironheart, il 24 giugno, e Wonder Man, che dovrebbe debuttare a dicembre. Per quanto riguarda i film, lo studio ha lanciato Captain America: Brave New World che finora ha visto il film incassare oltre 204 milioni di dollari a livello globale. Thunderbolts* sarà il prossimo il 2 maggio, seguito da I Fantastici Quattro: Gli Inizi il 25 luglio.