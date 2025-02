Daredevil: Rinascita, la prima clip svela Daredevil e Kingpin nella nuova serie MCU in arrivo

Wilson Fisk e Matt Murdock si trovano faccia a faccia nella prima clip di Daredevil: Rinascita, mentre lo show Marvel Cinematic Universe si prepara alla prima di marzo. Poiché gli show Marvel-Netflix sono finalmente diventati canonici per il franchise MCU, la Fase 5 sta per immergersi in una delle migliori dinamiche di quell’era in Daredevil: Born Again, con l’eroe titolare e Kingpin ancora una volta ai ferri corti. A sole due settimane dall’uscita, il marketing di Daredevil: Rinascita sta aumentando, con i fan che hanno avuto qualche anticipazione della serie.

Mentre Daredevil: Rinascita si avvicina al suo grande lancio su Disney+, Marvel Studios ha presentato una nuova clip della serie Phase 5, che mostra Charlie Cox e Vincent D’Onofrio nei panni di Matt e Kingpin. Nel filmato, come si vede qui sotto, i due rivali ricordano il loro conflitto di lunga data, riflettendo anche su dove si trovano oggi. Guarda qui sotto:

Powered by

La prima di Daredevil: Born Again con i primi due episodi della prima stagione è stata confermata per martedì 4 marzo su Disney+. Mentre la prima stagione di Daredevil: Born Again sarà disponibile per tutta la primavera, la seconda stagione è già stata rinnovata su Disney+.

Cosa significa la clip di Daredevil: Rinascita per la serie MCU

Quando Daredevil: Rinascita è stato sviluppato per la prima volta, non c’era alcuna intenzione di legarsi realmente a ciò che era stato stabilito con questi personaggi durante l’era Marvel-Netflix. Tuttavia, dopo la grande revisione creativa, è diventato chiaro che Daredevil: Born Again avrebbe continuato ciò che era stato stabilito nella serie TV Netflix Daredevil, e molto di questo si può percepire dalla nuova clip. Anche se non viene mostrato, i riferimenti alla loro lunga storia evidenziano quanto Daredevil e Kingpin siano cresciuti in termini di rivalità.

Ma ciò che è anche entusiasmante è il fatto che la dinamica del potere è cambiata radicalmente, con Fisk che ha deciso di candidarsi a sindaco di New York, il che complicherà sicuramente le cose nella storia di Daredevil: Born Again. Poiché Kingpin sa chi è veramente Daredevil, Matt si trova in una posizione più difficile di prima, soprattutto perché Fisk ha il sostegno della gente. Dato che la seconda stagione di Daredevil: Born Again è già in corso, questa sarà probabilmente una storia che verrà adeguatamente sviluppata ed esplorata durante tutta la serie.