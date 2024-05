Marvel Zombie: comparirà una particolare variante di Hulk?

Con così tanti progetti MCU di alto profilo in arrivo, non c’è da meravigliarsi che ci siano in circolazione così tanti rumors sui piani dei Marvel Studios. Infatti, secondo @CanWeGetToast, il prossimo programma televisivo Marvel Zombies presenterà “Infinity Hulk”, una variante ancora più potente del Golia Verde immaginato sulla stessa linea di Infinity Ultron e Infinity Killmonger di What If…?

Hulk è quasi inarrestabile così com’è, quindi dargli le Gemme dell’Infinito dovrebbe dare una svolta al personaggio con cui i fan possono divertirsi. Ovviamente abbiamo già visto una verisone di Hulk con le Gemme dell’Infinito. In Avengers: Endgame, Smart Hulk usa il guanto per annullare l’effetto dello schiocco di Thanos e facendolo rimane permanentemente ferito al braccio che indossava il guanto. Sarebbe interessante vedere quali sono le conseguenze di un tale gesto per il personaggio che potrebbe apparire un Marvel Zombie.

Cosa sappiamo su Marvel Zombies?

“Sarà pazzesco”, ha detto di recente Bryan Andrews, regista e produttore di What If…?, a proposito di Marvel Zombies. “Sì, [è] completamente TV-MA. Nasce da ciò che è stato fatto in Episodio [105]. L’idea era che c’è una certa ispirazione dal fumetto, il fatto che siano zombie, ma non stiamo facendo il fumetto, in nessun modo“.

“Abbiamo una nostra interpretazione, e molte di quelle cose sono state messe a punto dai nostri talentuosi scrittori di [What If…?] all’inizio, quindi, abbiamo solo preso questo e… esplorato un po’ di più quella mitologia in quell’episodio. Quindi, sì, è pazzesco“.

La serie animata reimmagina l’Universo Marvel mentre una nuova generazione di eroi combatte contro una piaga zombie sempre più diffusa. Nei fumetti, Marvel Zombies è nata come una serie limitata di cinque numeri pubblicata per la prima volta nel 2005.