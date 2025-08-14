Marvel Zombies: anticipata l’uscita su Disney+

Collider ha rivelato che lo spin-off di What If…? della Marvel Animation, Marvel Zombies, arriverà su Disney+ prima del previsto, il 24 settembre anziché il 3 ottobre. Il sito ha anche incontrato lo showrunner e regista Bryan Andrews per discutere della serie di quattro episodi, scoprendo che la Marvel Studios aveva preso in considerazione l’idea di distribuirla come film, idealmente destinato allo streaming piuttosto che alle sale cinematografiche.

“Pensavamo che sarebbe stato un film, del tipo: ‘Oh, dovremmo distribuirlo come film. Dovremmo semplicemente fare un film’”, ha spiegato. “Ma sono emerse alcune cose, alcuni problemi che ci hanno costretto a dire: ‘Oh, dividiamolo. Dovremo dividerlo in quattro episodi’”. Andrews ha aggiunto: “Quindi, in sostanza, è come un mini-evento in quattro episodi, come un film diviso in quattro parti. È una sola storia. È un unico filo conduttore. Succedono un sacco di cose folli”.

Marvel Zombies ha ricevuto una classificazione TV-MA, la stessa di Daredevil: Rinascita, quando è stato annunciato per la prima volta, e Andrews ha poi spiegato cosa possono aspettarsi i fan dalla serie. Spiegando che c’è “un po’ di linguaggio volgare”, il creativo ha confermato che la classificazione è principalmente il risultato del livello di violenza e sangue presente nella serie (che è stata sviluppata prima che Deadpool & Wolverine rendesse accettabile per l’MCU l’uso di una miriade di parolacce).

Chi recita in Marvel Zombies?

Il cast confermato di Marvel Zombies include Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Awkwafina (Katy), David Harbour (Red Guardian), Simu Liu (Shang-Chi), Randall Park (Jimmy Woo), Florence Pugh (Yelena Belova), Hailee Steinfeld (Occhio di Falco), Dominique Thorne (Ironheart), Iman Vellani (Ms. Marvel), Hudson Thames (Spider-Man) e Todd Williams in un ruolo misterioso.

Per quanto riguarda la trama, sappiamo solo che “Scarlet Witch che sarà “in prima linea nella nuova serie come una potente avversaria”. Verrà chiamata la Regina Morta, mentre Okoye “fungerà da cattiva secondaria e sarà a capo di un esercito di non morti, seguendo gli ordini di Scarlet Witch”.