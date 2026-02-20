Star Wars rilancia Rogue One con una nuova serie prequel a fumetti per il decimo anniversario

A dieci anni dall’uscita di Rogue One: A Star Wars Story, Lucasfilm e Marvel celebrano il film con un nuovo progetto che riporta in scena i suoi protagonisti. In vista dell’anniversario, infatti, Marvel Comics ha annunciato una serie di cinque fumetti prequel dedicati ai personaggi chiave della missione ribelle.

All’epoca dell’uscita, Rogue One aveva diviso pubblico e critica, ma negli anni il film ha acquisito uno status sempre più rilevante all’interno dell’universo di Star Wars, anche grazie al successo della serie Andor.

Cinque fumetti prequel dedicati ai protagonisti di Rogue One

Secondo quanto rivelato in un comunicato ufficiale, la nuova iniziativa comprenderà cinque albi mensili, ciascuno incentrato su un personaggio specifico: Cassian Andor, Jyn Erso, Saw Gerrera, Chirrut & Baze e Darth Vader.

Il calendario delle uscite partirà da maggio 2026. Tra i team creativi coinvolti figurano autori e disegnatori di primo piano, tra cui Benjamin Percy e Luke Ross per l’albo dedicato a Cassian Andor (in uscita il 6 maggio 2026), Ethan Sacks e Ramon Rosanas per Jyn Erso (3 giugno 2026), Marc Bernardin e Gabriel Guzman per Saw Gerrera (luglio 2026), Stephanie Phillips e Kieran McKeown per Chirrut & Baze (agosto 2026), e Chris Condon con Luke Ross per Darth Vader (settembre 2026).

L’annuncio arriva poco dopo la conclusione della seconda stagione di Andor, che ha rafforzato ulteriormente l’interesse verso il personaggio di Cassian. Tuttavia, saranno soprattutto le storie dedicate a Jyn, Chirrut e Baze ad attirare la curiosità dei fan, considerando che questi personaggi hanno avuto finora meno spazio in altri prodotti del franchise.

Il successo critico e commerciale di Andor ha contribuito a rivalutare l’eredità di Rogue One, spingendo parte del pubblico a considerare il film come un’opera forse in anticipo sui tempi. Nonostante alcune critiche legate al ritmo e all’eccesso di fan service, i personaggi e i temi introdotti nel 2016 si sono dimostrati solidi e meritevoli di ulteriori approfondimenti.

Con questa nuova serie prequel a fumetti, Marvel punta a espandere ulteriormente l’universo narrativo di Rogue One, offrendo nuove prospettive e retroscena sui protagonisti della missione che ha portato al furto dei piani della Morte Nera. Se il livello qualitativo seguirà l’esempio di Andor, questi albi potrebbero diventare tra i più apprezzati della recente produzione a fumetti di Star Wars.