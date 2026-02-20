HomeCinema News2026

Star Wars rilancia Rogue One con una nuova serie prequel a fumetti per il decimo anniversario

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Rogue One: A Star Wars Story

A dieci anni dall’uscita di Rogue One: A Star Wars Story, Lucasfilm e Marvel celebrano il film con un nuovo progetto che riporta in scena i suoi protagonisti. In vista dell’anniversario, infatti, Marvel Comics ha annunciato una serie di cinque fumetti prequel dedicati ai personaggi chiave della missione ribelle.

All’epoca dell’uscita, Rogue One aveva diviso pubblico e critica, ma negli anni il film ha acquisito uno status sempre più rilevante all’interno dell’universo di Star Wars, anche grazie al successo della serie Andor.

Cinque fumetti prequel dedicati ai protagonisti di Rogue One

Secondo quanto rivelato in un comunicato ufficiale, la nuova iniziativa comprenderà cinque albi mensili, ciascuno incentrato su un personaggio specifico: Cassian Andor, Jyn Erso, Saw Gerrera, Chirrut & Baze e Darth Vader.

Il calendario delle uscite partirà da maggio 2026. Tra i team creativi coinvolti figurano autori e disegnatori di primo piano, tra cui Benjamin Percy e Luke Ross per l’albo dedicato a Cassian Andor (in uscita il 6 maggio 2026), Ethan Sacks e Ramon Rosanas per Jyn Erso (3 giugno 2026), Marc Bernardin e Gabriel Guzman per Saw Gerrera (luglio 2026), Stephanie Phillips e Kieran McKeown per Chirrut & Baze (agosto 2026), e Chris Condon con Luke Ross per Darth Vader (settembre 2026).

L’annuncio arriva poco dopo la conclusione della seconda stagione di Andor, che ha rafforzato ulteriormente l’interesse verso il personaggio di Cassian. Tuttavia, saranno soprattutto le storie dedicate a Jyn, Chirrut e Baze ad attirare la curiosità dei fan, considerando che questi personaggi hanno avuto finora meno spazio in altri prodotti del franchise.

Il successo critico e commerciale di Andor ha contribuito a rivalutare l’eredità di Rogue One, spingendo parte del pubblico a considerare il film come un’opera forse in anticipo sui tempi. Nonostante alcune critiche legate al ritmo e all’eccesso di fan service, i personaggi e i temi introdotti nel 2016 si sono dimostrati solidi e meritevoli di ulteriori approfondimenti.

Con questa nuova serie prequel a fumetti, Marvel punta a espandere ulteriormente l’universo narrativo di Rogue One, offrendo nuove prospettive e retroscena sui protagonisti della missione che ha portato al furto dei piani della Morte Nera. Se il livello qualitativo seguirà l’esempio di Andor, questi albi potrebbero diventare tra i più apprezzati della recente produzione a fumetti di Star Wars.

Articolo precedente
Mike Colter, star di Luke Cage, conferma la trattativa con la Marvel per entrare nell’MCU
Articolo successivo
Face/Off 2, stop improvviso: il sequel con Nicolas Cage subisce una battuta d’arresto dopo 29 anni
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved