House Of The Dragon – Stagione 3 mostrerà finalmente una delle più grandi battaglie nella storia di Game of Thrones

Il primo trailer della terza stagione di House of the Dragon è finalmente arrivato, e mantiene una promessa chiara: più fuoco, più sangue, più guerra aperta. Dopo due stagioni costruite tra corridoi gelidi, sguardi carichi di tensione e manovre politiche, l’adattamento HBO di Fire & Blood sembra pronto a spingere sull’acceleratore spettacolare.

Se finora abbiamo visto solo assaggi di scontri su larga scala – con la Battaglia di Rook’s Rest come momento più esplosivo della stagione 2 – il nuovo teaser suggerisce che la guerra civile targaryen entrerà finalmente nel vivo.

Il teaser anticipa la Battaglia del Gullet, uno scontro cruciale della Danza dei Draghi

Le immagini scorrono rapide, tra dialoghi frammentati e scorci di battaglia, ma un elemento è inconfondibile: la Battaglia del Gullet. Vediamo cavalieri di draghi sorvolare il mare in mezzo a un conflitto navale imponente. Tra loro si distinguono Baela Targaryen (Bethany Antonia) su Moondancer e un drago che con ogni probabilità è Syrax, cavalcato da Rhaenyra (Emma D’Arcy). Non è escluso, però, che alcune sequenze possano coinvolgere anche Helaena (Phia Saban) su Dreamfyre.

Al centro dello scontro navale troviamo Corlys Velaryon (Steve Toussaint) e la sua potente flotta, impegnata contro le forze avversarie nel tentativo di mantenere il blocco su Approdo del Re. Nei libri di George R.R. Martin, la Battaglia del Gullet è uno degli eventi più sanguinosi dell’intera storia di Westeros, un momento decisivo nella Danza dei Draghi che lascia cicatrici profonde su entrambi gli schieramenti.

Senza entrare in spoiler, si tratta di uno scontro tra Neri e Verdi che coinvolge contemporaneamente draghi e flotte navali, una combinazione raramente vista nella serie finora. È lecito aspettarsi un intero episodio dedicato alla battaglia, con un impatto paragonabile ai grandi set piece di Game of Thrones, come Blackwater o la Battaglia dei Bastardi.

Lo showrunner Ryan Condal aveva già spiegato perché lo scontro non fosse stato inserito nel finale della stagione 2: una questione di equilibrio tra narrazione e risorse produttive, ma anche la volontà di dare all’evento lo spazio e la spettacolarità che merita. La scelta aveva lasciato parte del pubblico con la sensazione di una stagione incompiuta, ma il teaser della terza sembra confermare che l’attesa sarà ripagata.

Se la Battaglia del Gullet sarà davvero il fulcro della stagione 3, House of the Dragon potrebbe finalmente offrire quel momento iconico che definisce un’era, trasformando la guerra civile targaryen da conflitto sotterraneo a devastazione totale. Dopo due stagioni di costruzione lenta e calcolata, il tempo della diplomazia sembra finito: ora parlano i draghi.