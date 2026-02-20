Face/Off 2, stop improvviso: il sequel con Nicolas Cage subisce una battuta d’arresto dopo 29 anni

Il tanto atteso sequel di Face/Off ha subito un importante rallentamento. Dopo anni di sviluppo, il progetto di Face/Off 2 si ritrova ora senza regista, costringendo Paramount Pictures a rivedere i propri piani.

Sono passati quasi trent’anni dall’uscita del cult diretto da John Woo, che vedeva protagonisti Nicolas Cage e John Travolta nei ruoli di Castor Troy e Sean Archer. Il film, diventato un classico action sci-fi degli anni ’90, aveva incassato oltre 245 milioni di dollari al box office mondiale, ricevendo anche una nomination agli Oscar per il montaggio sonoro.

Adam Wingard lascia la regia: Paramount riparte da zero

Secondo quanto riportato da Collider, Adam Wingard ha abbandonato la regia del sequel. Il filmmaker, noto per titoli come Blair Witch e Godzilla vs. Kong, era stato annunciato nel 2021 come regista e co-sceneggiatore del progetto insieme a Simon Barrett.

Le ragioni dell’uscita non sono state ufficialmente chiarite, ma si parla di impegni professionali e di una lunga fase di pre-produzione che avrebbe complicato il calendario. Wingard, negli ultimi anni, ha diretto anche Godzilla x Kong: The New Empire e un horror targato A24 ancora inedito.

Con il suo addio, Paramount avrebbe deciso di trasformare Face/Off 2 in un “open directing assignment”: diversi registi potranno presentare la propria visione e un piano di sviluppo, con lo studio pronto a scegliere la proposta più convincente.

Il sequel era stato annunciato già nel 2019, quando i produttori David Permut e Neal Moritz erano saliti a bordo del progetto. L’idea era quella di realizzare un vero seguito, con la possibilità di riportare sullo schermo Cage e Travolta, nonostante il finale del film originale sembrasse chiudere definitivamente il conflitto tra i due personaggi.

Face/Off aveva conquistato critica e pubblico grazie alle interpretazioni sopra le righe dei due protagonisti e alla regia stilizzata di John Woo. Dopo il successo del film, Cage ha proseguito una carriera variegata tra blockbuster e cinema d’autore, mentre Travolta ha alternato ruoli in drama e commedie.

Ora, con la produzione tornata sostanzialmente al punto di partenza, resta da capire quale direzione prenderà il sequel e se i due attori saranno davvero coinvolti nel progetto. Per i fan del cult anni ’90, l’attesa continua.