Luke Cage: Mike Colter parla del suo possibile ingresso nel MCU

Mike Colter, protagonista di Luke Cage, ha accennato alla sua potenziale partecipazione al MCU in vista della seconda stagione di Daredevil: Rinascita. Quando i diritti delle serie Marvel’s Defenders sono passati da Netflix a Disney, si è subito riaccesa la speranza di vedere Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist riunirsi di nuovo, e magari diventare parte del più ampio Marvel Cinematic Universe.

Naturalmente, questo desiderio è diventato presto realtà, con il Matt Murdock di Charlie Cox, Wilson Fisk di Vincent D’Onofrio e Frank Castle di Jon Bernthal in testa al gruppo in varie apparizioni canoniche dell’MCU, culminate nella serie reboot Daredevil: Rinascita. È poi stato presto confermato che Jessica Jones, interpretata da Krysten Ritter, avrebbe unito nuovamente le forze con Daredevil nella seconda stagione, ma non si è ancora saputo nulla degli altri Defenders.

Ora, però, il 20 settembre all’Edmonton Expo, Mike Colter, interprete di Luke Cage, ha accennato timidamente che il suo personaggio a prova di proiettile potrebbe ancora apparire a sua volta nella seconda stagione o in un altro progetto ambientato nelle strade di New York. Alla domanda su quando Luke Cage potrebbe fare il suo grande ritorno nell’MCU, l’attore ha risposto:

“Non so perché la gente continui a chiedermelo. Non ci sono segnali. Non è che abbiano appena ripreso una delle serie Marvel Netflix”. Ovviamente questa non è una conferma, ma dato il ritorno di Jessica Jones interpretata da Ritter, non è così assurdo credere che anche Luke interpretato da Mike Colter e persino Danny Rand/Iron Fist interpretato da Finn Jones potrebbero presto tornare a combattere.

Cosa significa questo per Luke Cage, Daredevil: Rinascita e l’MCU

Recentemente è stato rivelato che Marvel Studios e Disney+ stanno cambiando la loro strategia per le serie Marvel in streaming. Piuttosto che introdurre nuovi personaggi in miniserie autonome o creare serie che abbiano un effetto importante sulla trama cinematografica, come WandaVision o Loki, Marvel vuole produrre serie con un potenziale pluriennale che possano essere rilasciate ogni anno.

Daredevil: Rinascita ha dato il via a questa nuova era della Marvel Television e potrebbe rivelarsi un solido punto di partenza per altre storie di supereroi di strada su Disney+. Riportare tutti i Defenders, e non solo Jessica Jones, sarebbe un vero colpo grosso per la piattaforma di streaming. All’inizio di quest’anno, sono dunque iniziate a circolare voci sul coinvolgimento di Colter e Finn Jones nella seconda stagione in arrivo nel 2026, poiché entrambi gli attori hanno pubblicato sui social media di trovarsi a New York mentre la seconda stagione era già in produzione.

All’epoca, Colter ha persino commentato il post di Jones su Instagram, scrivendo semplicemente: “Amica mia”. Naturalmente, potrebbe trattarsi solo di una battuta amichevole, ma data la relazione semi-intima tra i loro personaggi nelle precedenti serie dei Defenders, potrebbe anche essere un indizio di qualcosa di più. Dopotutto, prima che Cox, D’Onofrio, Bernthal e Ritter confermassero di riprendere i loro ruoli, anche loro avevano alimentato le voci sul loro ritorno.