Spider-Man: Brand New Day, il film riporterà in scena un controverso personaggio

Spider-Man: Brand New Day rappresenterà una sorta di nuovo inizio per l’interpretazione di Tom Holland dell’iconico personaggio dei fumetti Marvel Comics, e si ritiene che sarà il primo film di una seconda trilogia. Nonostante questo nuovo inizio, Peter Parker non lascerà alle spalle ogni legame con la sua vita precedente. Sia Zendaya che Jacob Batalon hanno confermato che riprenderanno i rispettivi ruoli di MJ e Ned Leeds, anche se in modo più limitato, e sembra che anche un altro ex compagno di classe di Parker farà la sua comparsa.

Secondo lo scoop di Daniel Richtman, Flash Thompson, interpretato da Tony Revolori, farà parte del film. Sebbene Thompson sia generalmente descritto come un bullo fisicamente imponente, Spider-Man: Homecoming ha presentato Revolori come un ragazzo ricco e viziato che provava antipatia per Peter, forse nel tentativo di aggiungere un po’ di comicità. Questa versione del personaggio si è rivelata molto controversa e Flash ha fatto solo una breve apparizione in No Way Home.

Un precedente casting ha rivelato che Peter incontrerà un nuovo gruppo di compagni di college, quindi, a meno che Flash non finisca per frequentare lo stesso college, diremmo che Revolori avrà molto probabilmente solo un ruolo minore nel film. Come al solito, non resta che attendere maggiori informazioni sul film, su cui vige ancora molto mistero e l’identità dei personaggi interpretati da alcuni attori non è ancora nota.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.