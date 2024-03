Iman Vellani ha offerto un’ottima performance nel ruolo di Kamala Khan in Ms. Marvel, per poi fare il salto sul grande schermo con The Marvels . Alla conclusione di quest’ultimo, Capitan Marvel aveva deciso di rimanere sulla Terra, probabilmente come mentore dell’adolescente, sebbene Kamala avesse già deciso di mettere insieme una squadra tutta sua.

Sembra che i Young Avengers siano da qualche parte all’orizzonte e, parlando con Polygon durante gli Anime Awards 2024 di sabato, Iman Vellani ha confermato che tornerà come supereroe mutante… nel prossimo futuro.

“Mi è stato assicurato”, ha detto, rassicurando i fan che la signora Marvel ha un futuro nel MCU. “Quindi mi fa sentire bene, ma non c’era più garanzia di così. [ride] Mi danno del pangrattato e io provo a farne un pasto.”

I momenti finali di Ms. Marvel hanno confermato che Kamala è una mutante e potrebbe finire per unirsi agli X-Men quando quella squadra verrà finalmente presentata.

Miss Marvel Vs The Marvels

Sfortunatamente, The Marvels ha incassato solo 206 milioni di dollari al botteghino mondiale e, l’anno scorso, Vellani ha spiegato perché non si lasciava convincere da questo. “Non voglio concentrarmi su qualcosa che non è nemmeno sotto il mio controllo, perché qual è il punto?” disse Iman Vellani. “Questo è per [l’amministratore delegato della Disney] Bob Iger”.

[Il botteghino] non ha niente a che fare con me”, ha continuato Vellani. “Sono soddisfatto del prodotto finito e le persone a cui tengo hanno apprezzato il film. È davvero divertente guardare questo film, ed è tutto ciò che possiamo chiedere a questi film. Ha dei supereroi ed è ambientato nello spazio.” , non è così profondo e parla di lavoro di squadra e sorellanza. È un film divertente e sono così felice di poterlo condividere con le persone.”

Discutendo di alcune delle reazioni sessiste che il film ha dovuto affrontare, l’attrice ha aggiunto: “Ho avuto molta esperienza al liceo da sola, quando condividevo la mia eccitazione con qualcuno, e poi mi chiudevano immediatamente perché ero così eccitata. Lo farei Odio vedere una cosa del genere anche all’interno della comunità dei fan, perché è terribile.”

Ms. Marvel vanta un punteggio Rotten Tomatoes del 98%, anche se non sappiamo ancora quante persone hanno visto la serie Disney+ di 6 episodi.

Con questo in mente, quando Iman Vellani tornerà nel MCU, ci aspettiamo che faccia parte di un ensemble in un progetto come Young Avengers .