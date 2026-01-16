HomeSerie TvNews

Mister Miracle: Tom King conferma che è stato scelto il Darkseid per la serie animata

Di Chiara Guida

-

'Mister Miracle' Warner Bros.

È stata l’estate scorsa quando abbiamo appreso per la prima volta dei piani dei DC Studios per un adattamento animato di Mister Miracle di Tom King e Mitch Gerads. King sarà lo showrunner della serie, il che si spera significhi che la storia rimarrà strettamente fedele al fumetto vincitore dell’Eisner Award. Il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, ha ripetutamente affermato che gli attori che interpretano i personaggi DCU nei cartoni animati riprenderanno i loro ruoli in live-action.

Non tutti gli eroi o i cattivi che incontriamo in serie come Mister Miracle e Creature Commandos appariranno necessariamente altrove. Tuttavia, il piano di Gunn prevede che chiunque presti la voce al personaggio animato di Scott Free farà lo stesso in altri film e serie TV.

In una nuova intervista, King ha parlato del suo approccio a Mister Miracle e, dopo la conferma di Gunn che la serie è ambientata nello stesso mondo di Superman e Peacemaker, lo sceneggiatore ha rivelato che è toccato a lui ingaggiare alcuni personaggi di punta del DCU, tra cui Darkseid.

“Siamo nel bel mezzo del lavoro per rendere questa serie assolutamente meravigliosa il migliore possibile. Sono lo showrunner. Sto scrivendo ogni singolo episodio. Posso confermare che Mister Miracle è una serie del DCU che ha enormi implicazioni per il DCU in generale. Lo stiamo facendo bene. Mitch è un produttore e uno sceneggiatore. Abbiamo scelto Darkseid. E abbiamo scelto Orion. Ovviamente, Scott e Barda sono stati i più importanti. [Stiamo] trovando le persone giuste, trovando i design giusti e trovando il modo di raccontare questa storia.” “Ho scritto [il fumetto] quasi dieci anni fa, e non sono la stessa persona che ha scritto quella storia. Era una storia molto cruda ed emozionante. Parla di crolli nervosi, di suicidio, di amore. Parla di questi grandi temi di ciò che è reale e di ciò che non lo è. Rivisitarlo è stata una rivelazione, e ne sono completamente innamorato. Per me, è la cosa migliore che abbia mai scritto, ma anche perché sono 10 anni che la gente me ne parla.”

Prima di entusiasmarsi troppo per i piani più ampi per Darkseid, Gunn ha confermato di non essere eccessivamente interessato a utilizzare il personaggio, dato il ruolo che ha interpretato nella Justice League di Zack Snyder e le somiglianze del cattivo con Thanos.

La prossima serie segue Scott Free, conosciuto in tutto il mondo come Mister Miracle, il più grande artista della fuga mai esistito. Con sua moglie, Big Barda, Scott sembrava aver costruito la vita perfetta sulla Terra, finché tutto non ha iniziato a sgretolarsi. Mentre scoppia la guerra tra i pianeti Apocalypse e New Genesis, il padre adottivo di Scott, Darkseid, ha apparentemente ottenuto l’Equazione Anti-Vita, una forza devastante in grado di dominare l’universo.

Con la carneficina che si intensifica da entrambe le parti, Mister Miracle diventa l’ultima speranza per porre fine al conflitto e riportare la pace. Ma il potere dell’Equazione Anti-Vita potrebbe già avere effetto sulla mente di Scott, distorcendo la sua realtà e minacciando la felicità che condivide con Barda.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
