Moon Knight: la costumista commenta la possibilità che la serie ritorni per la seconda stagione

Le voci che una seconda stagione di Moon Knight potrebbe essere in fase di sviluppo circolano da un po’ di tempo, ma se ci sono piani in atto per continuare la serie Disney+, i Marvel Studios se lo sono tenuto ben stretto.

Sebbene la prima stagione abbia certamente lasciato aperta la porta a un’ulteriore serie, non è mai stata garantita una seconda stagione. Di tutte le serie Marvel Disney+, Loki è l’unica che ha avuto una seconda stagione e Moon Knight non è stato un grande successo per il servizio di streaming.

Tuttavia, poco dopo la messa in onda della prima stagione, la star Oscar Isaac è apparsa al fianco del produttore/regista Mohammed Diab in un TikTok condiviso dalla nipote di quest’ultimo, che chiede se avremo una seconda stagione di Moon Knight . “Perché altrimenti saremmo al Cairo?“, ha risposto Isaac.

Questa è stata la conferma che abbiamo avuto più vicina a qualcosa di “ufficiale” sul potenziale ritorno di honshu per altre avventure… ed è avvenuta nel 2022.

Le speculazioni si sono riaccese quando è stato annunciato che Moon Knight : The Complete First Season stava per arrivare in Blu-ray, e alla disegnatrice Meghan Kasperlik è stato chiesto della possibilità di una seconda stagione durante un’intervista con Screen Rant.

“No, la gente me l’ha chiesto e forse è per questo, per via di The Complete First Season del Blu-Ray, ma no, non ho sentito nulla. Non ne ho sentito parlare“, ha risposto. Alla Kasperlik è stato poi chiesto se c’è qualche outfit particolare dei fumetti su cui vorrebbe lavorare se la serie tornasse.

“Penso che tutto dipenda da quale sarà la storia. Perché molte volte, quando gli show dicono che faranno solo una stagione o cose del genere, poi tornano e qualcosa nella storia cambia molto o viene inserito un nuovo personaggio a cui forse non si era pensato. Se fanno una seconda stagione, sono d’accordo. Mi è piaciuta tantissimo, ma non ho ricevuto nessuna telefonata“.

Il finale di stagione si è concluso con l’introduzione di un altro personaggio, lo spietato Jake Lockley, che emerge e unisce le forze con Khonshu per eliminare Arthur Harrow (Ethan Hawke). Non sappiamo dove potrebbe andare a parare la storia, ma c’è sempre la possibilità che Spector faccia il salto sul grande schermo, visto che si parla anche di una partecipazione del personaggio a un film dei Figli della Mezzanotte.

Moon Knight segue Steven Grant, un mite impiegato di un negozio di souvenir, che viene tormentato da vuoti di memoria e ricordi di un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e condivide il corpo con il mercenario Marc Spector.

Mentre i nemici di Steven/Marc convergono su di loro, i due devono destreggiarsi tra le loro complesse identità, mentre vengono coinvolti in un mistero mortale tra le potenti divinità dell’Egitto.