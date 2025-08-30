Motorheads: Prime Video cancella la serie dopo una stagione

Prime Video ha deciso di non rinnovare la serie drammatica per giovani adulti Motorheads per una seconda stagione, secondo quanto appreso da Deadline. La decisione arriva più di tre mesi dopo la messa in onda della prima stagione di 10 episodi, avvenuta il 20 maggio. Ma c’è speranza per gli appassionati fan della serie che hanno condotto una campagna per il rinnovo su X e TikTok. I produttori, con il permesso di Amazon, hanno ritirato la serie, creata da John A. Norris, e hanno già avviato trattative con potenziali nuove emittenti, secondo quanto riferito da fonti interne.

“Abbiamo deciso di realizzare una serie senza secondi fini e con grande passione, per offrire alle famiglie qualcosa da guardare insieme”, ha dichiarato Jason Seagraves, produttore esecutivo della serie, in una dichiarazione rilasciata a Deadline. “Sebbene Johnny ed io siamo delusi dal fatto che Motorheads non continuerà su Prime Video, non potremmo essere più orgogliosi di ciò che il team ha creato. Nonostante il lancio con un pubblico incredibilmente poco consapevole, i nostri appassionati e rumorosi fan hanno guidato la carica e hanno reso la serie impossibile da ignorare. Il loro entusiasmo ci ha dato energia e siamo ottimisti sul fatto che troveremo una casa che creda e sostenga lo show”.

Motorheads, con Michael Cimino, Melissa Collazo, Ryan Phillippe e Nathalie Kelley, ha dimostrato di avere una grande resistenza, rimanendo fino ad oggi nella Top 10 dei programmi quotidiani di Prime Video negli Stati Uniti, rientrando ieri nella Top 5 e attualmente al settimo posto. Ha ricevuto recensioni positive (78% su Rotten Tomatoes) e chi l’ha provato ha continuato a seguirlo, il che è molto importante per gli streamer.

“Ciò che mi ha entusiasmato di più di questo show è che abbiamo ottenuto ottimi tassi di completamento”, ha dichiarato il mese scorso Vernon Sanders, responsabile della divisione TV di Amazon MGM Studios, a Deadline. “Quindi chi inizia a guardarlo tende a seguirlo fino alla fine, e questo è un ottimo segno”. A ulteriore conferma del fatto che gli spettatori che hanno guardato Motorheads lo hanno davvero apprezzato, il punteggio di Rotten Tomatoes assegnato dal pubblico allo show è un alto 95%.

Il numero complessivo di spettatori potrebbe non essere stato sufficientemente alto per Prime Video, portando alla cancellazione. Motorheads non è mai entrato nella Top 10 settimanale di Nielsen per lo streaming. Nella classifica settimanale delle 50 serie in streaming più viste di Luminate, è rimasto per cinque settimane, rimanendo per lo più intorno alla quarantesima posizione e raggiungendo il picco al numero 19 con 3,29 milioni di ore visualizzate nella settimana del 23 maggio. La serie ha mantenuto il primo posto su Prime Video a livello globale all’inizio, secondo FlixPatrol, che monitora quotidianamente le serie più viste della piattaforma.

Di cosa parla Motorheads?

Come recita la trama ufficiale della serie, Motorheads parla del primo amore, della prima delusione amorosa e della prima volta che si gira la chiave di accensione della propria auto. È incentrato sui gemelli adolescenti Zac (Cimino) e Caitlyn (Collazo) che, insieme alla madre Samantha (Kelley), si trasferiscono in Pennsylvania per vivere con lo zio Logan (Phillippe), un ex pilota NASCAR diventato proprietario di un’officina.

Motorheads fa parte dell’espansione di Amazon nel settore YA, sfruttando il successo di L’estate nei tuoi occhi, Maxton Hall e dei film Culpa. Altre due nuove serie YA lanciate negli ultimi due mesi, Overcompensating e L’estate dei segreti perduti (We Were Liars), sembrano promettenti per un rinnovo. A differenza di questi titoli, Motorheads è un’idea originale e non è basato su libri bestseller, il che ha probabilmente contribuito alla scarsa notorietà. Inoltre, non ha ricevuto lo stesso livello di promozione di altri titoli di alto profilo.

La serie ha dunque alcune questioni in sospeso, dato che il finale della prima stagione si è concluso con due importanti colpi di scena. Una gara notturna su strada tra Zac (Cimino) e Harris (Macqueen) si è conclusa con un terribile incidente in cui l’auto di Harris si è ribaltata più volte e ha preso fuoco, lasciando il suo destino incerto. E Caitlyn (Collazo) ha ricevuto una misteriosa telefonata da Spider Lake, nel Michigan, forse dal padre suo e di Zac, che non avevano mai conosciuto. Era parte del mistero sotteso alla serie che ora potrebbe rimanere irrisolto. Non resta ora che scoprire se sarà possibile vederla altrove.

