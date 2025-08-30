HomeCinema News2025

Star Wars: Starfighter, Eva Mendes potrebbe essersi unita al cast in un ruolo sorprendente

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Star Wars: Starfighter
© Disney

Le riprese di Star Wars: Starfighter sono iniziate all’inizio di questa settimana e sembra che un altro nome sia stato aggiunto al cast del film. È già stato reso noto che Amy Adams interpreterà la sorella del personaggio di Ryan Gosling e la madre del giovane protagonista Flynn Gray. Ora, lo scooper Daniel Richtman riferisce che Eva Mendes, attrice nota per Ghost Rider e Hitch – Lui sì che le capisce le donne, è stata scelta per interpretare la moglie del personaggio interpretato da Gosling. Come noto, Gosling e Mendes sono sposati nella vita reale e quest’ultima ha raramente accettato ruoli da attrice da quando ha avuto figli.

I suoi ultimi film sono stati Come un tuono nel 2012 (dove ha conosciuto Gosling) e Lost River nel 2014 (film diretto dal marito). Mendes ha poi avuto solo pochi ruoli sul piccolo schermo, ma ha prestato la sua voce a una “istruttrice di yoga” in Bluey nel 2021. Se davvero dovesse prendere parte a Star Wars: Starfighter, è molto probabile che il suo possa essere un semplice cameo. Al momento, però, la sua partecipazione al prossimo film di Star Wars non è stata annunciata ufficialmente.

Cosa sappiamo di Star Wars: Starfighter

Il prossimo film di Star Wars è descritto come un capitolo autonomo dell’iconica saga fantascientifica che si svolgerà cinque anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker del 2019.  Oltre a Ryan Gosling nel cast ritroviamo Amy Adams, Aaron Pierre, Flynn Gray, Simon Bird, Jamael Westman e Daniel Ings. Gli attori Matt Smith e Mia Goth interpreteranno invece due antagonisti nel film.

Finora, la trama del prossimo film di Star Wars è rimasta segreta. Tuttavia, l’immagine condivisa nel post dell’annuncio sembra suggerire che il personaggio di Ryan Gosling sarà in qualche modo una figura protettrice o mentore del personaggio interpretato da Flynn Gray. Questo evocherebbe una relazione adulto-bambino che è comune in tutta la saga di Star Wars ed è stata al centro di episodi come The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Skeleton Crew e La minaccia fantasma.

Il film è ora atteso al cinema 28 maggio 2027.

Articolo precedente
Motorheads: Prime Video cancella la serie dopo una stagione
Articolo successivo
Peacemaker – Stagione 2: il titolo dell’episodio 3 potrebbe suggerire un importante ritorno
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved