Netflix annuncia Alexander: nuova serie su Alessandro Magno e Aristotele dal creatore di Heated Rivalry

Netflix ha ufficialmente ordinato Alexander, una nuova serie drama dedicata alla giovinezza di Alessandro Magno e al suo rapporto con il filosofo Aristotele. Il progetto è firmato da Jacob Tierney, creatore della popolare serie Heated Rivalry, e promette di raccontare uno dei rapporti più affascinanti della storia antica con un approccio moderno e drammatico.

La serie nasce come adattamento del romanzo The Golden Mean (2009) della scrittrice canadese Annabel Lyon e sarà prodotta anche dalla casa di produzione Aggregate Films, fondata dall’attore e regista Jason Bateman. Netflix ha deciso di procedere con un ordine diretto della serie, segnale della forte fiducia nel progetto e nel team creativo.

Il successo di Heated Rivalry ha contribuito a rendere Jacob Tierney una delle voci creative più richieste della televisione contemporanea. La serie, originariamente commissionata dallo streamer canadese Crave e distribuita anche su HBO Max, racconta la relazione segreta tra due giocatori professionisti di hockey, diventando rapidamente un fenomeno culturale.

La serie racconterà l’incontro tra il giovane Alessandro e il filosofo Aristotele

Alexander sarà ambientata durante gli anni della formazione del futuro conquistatore macedone. La storia inizia mentre l’impero ateniese è in declino, momento in cui il giovane principe Alessandro riceve l’educazione del grande filosofo Aristotele, considerato una delle menti più brillanti dell’antichità.

Secondo la sinossi ufficiale, la serie esplorerà la complessa relazione tra maestro e allievo, ambientata in un contesto dominato da intrighi di corte, rivalità politiche, guerre e ambizioni imperiali. La loro relazione, inizialmente improbabile, finirà per influenzare profondamente la formazione del giovane principe e il futuro dell’impero macedone.

Jacob Tierney non solo scriverà la serie, ma dirigerà anche gli episodi, seguendo lo stesso approccio adottato per la prima stagione di Heated Rivalry, che aveva visto il regista curare interamente la scrittura e la regia dei sei episodi.

In una dichiarazione ufficiale, Tierney ha spiegato di aver desiderato adattare il romanzo di Annabel Lyon da molti anni. “Mi sono innamorato di The Golden Mean anni fa e ho sempre sognato di raccontare questa storia”, ha dichiarato il regista, sottolineando l’entusiasmo per la collaborazione con Netflix e Aggregate Films.

Anche Jinny Howe, responsabile delle serie scripted di Netflix per Stati Uniti e Canada, ha elogiato la visione creativa del progetto, definendo Tierney “una delle voci creative più interessanti e richieste del momento”. Secondo Howe, la serie offrirà una nuova interpretazione del classico rapporto tra mentore e protetto, con un tono allo stesso tempo epico e intimo.

La storia potrebbe anche affrontare alcuni aspetti meno esplorati della figura storica di Alessandro Magno, tra cui la sua sessualità fluida, una caratteristica non insolita nel mondo dell’antica Grecia. Tra le relazioni più note del sovrano macedone vi fu quella con Efestione, suo compagno e alleato di lunga data.

Nel frattempo Jacob Tierney è impegnato anche nella realizzazione della seconda stagione di Heated Rivalry, le cui riprese inizieranno ad agosto con un’uscita prevista per il 2027. Con Alexander, Netflix punta invece a realizzare un grande drama storico capace di unire intrighi politici, formazione personale e ambizione imperiale in una delle storie più iconiche della storia antica.