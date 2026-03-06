Beef – Lo scontro – stagione 2: il nuovo trailer Netflix mostra Oscar Isaac e Carey Mulligan in un conflitto generazionale

Netflix ha pubblicato il nuovo trailer ufficiale di Beef – Lo scontro – stagione 2, anticipando il ritorno della dark comedy prodotta da A24 che aveva conquistato pubblico e critica nel 2023. La nuova stagione, composta da otto episodi, debutterà sulla piattaforma il 16 aprile, introducendo una storia completamente nuova con protagonisti Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton e Cailee Spaeny.

Creata da Lee Sung Jin, Beef aveva inizialmente debuttato come miniserie con Steven Yeun e Ali Wong nei ruoli principali, raccontando la spirale di ossessione nata da un banale episodio di road rage. Il successo della prima stagione, culminato con numerosi premi e nomination, ha convinto Netflix a trasformare il progetto in una serie antologica, con nuovi personaggi e un nuovo conflitto al centro della trama.

Il trailer della seconda stagione suggerisce infatti un cambio di prospettiva: al posto dello scontro tra due sconosciuti della prima stagione, la storia si concentrerà su un conflitto generazionale tra Millennials e Gen Z, con tensioni personali e professionali che sfociano in una rivalità sempre più pericolosa.

Il trailer anticipa un gioco di ricatti tra due coppie

Nel nuovo ciclo di episodi la storia prende forma quando Ashley Miller (Cailee Spaeny) e Austin Davis (Charles Melton), una giovane coppia appena fidanzata e dipendenti di un esclusivo country club, assistono a un confronto inquietante tra il loro capo e sua moglie.

Il manager del club, Joshua Martín (Oscar Isaac), e la moglie Lindsay Crane-Martín (Carey Mulligan) sono infatti al centro di un matrimonio in crisi che rischia di esplodere pubblicamente. Dopo aver assistito a una scena compromettente, Ashley e Austin finiscono coinvolti in una situazione sempre più complicata, arrivando perfino a ricattare la coppia più adulta per proteggere sé stessi.

Il trailer alterna rapidamente le scene delle due coppie, mostrando un crescendo di tensione psicologica. In uno dei momenti finali dell’anteprima, il personaggio di Isaac sembra pronto a compiere un gesto violento contro quello di Mulligan, mentre i due giovani riescono a fotografare la scena e a fuggire, rendendo evidente che la situazione sta rapidamente sfuggendo di mano.

A complicare ulteriormente la situazione c’è la presenza della potente proprietaria del club, Chairwoman Park, interpretata dalla premio Oscar Youn Yuh-jung, già vista in Minari e Pachinko. Anche il suo personaggio, però, è coinvolto in uno scandalo personale legato al suo secondo marito, Doctor Kim, interpretato da Song Kang-ho, protagonista di Parasite.

La nuova stagione di Beef sembra quindi destinata a esplorare le dinamiche di potere tra generazioni diverse, mettendo a confronto ambizioni, fragilità e rivalità tra Millennials e Gen Z. Il cast include anche Seoyeon Jang, Mikaela Hoover, BM e William Fichtner.

Dietro le quinte torna Lee Sung Jin come showrunner e produttore esecutivo, affiancato dal regista Jake Schreier. Anche i nuovi protagonisti — Isaac, Mulligan, Melton e Spaeny — partecipano come produttori esecutivi, insieme ai protagonisti della prima stagione Steven Yeun e Ali Wong.

Con un cast di alto livello e un concept rinnovato, Beef stagione 2 punta a replicare il successo della prima stagione quando arriverà su Netflix il 16 aprile.