Il sequel di Una di famiglia con Sydney Sweeney riceve un entusiasmante aggiornamento sulla sceneggiatura

Sydney Sweeney ha recitato nel film del 2025 Una di famiglia (il cui titolo originale è The Housemaid) al fianco di Amanda Seyfried, tratto dall’omonimo romanzo thriller di Freida McFadden. Diretto da Paul Feig, il film (leggi qui la recensione) ha trionfato al botteghino nel dicembre 2025 e all’inizio del 2026, incassando 388,9 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget modesto di 35 milioni di dollari. Il sequel è poi stato confermato poco dopo e ora il produttore ha fornito alcuni aggiornamenti.

In un’intervista con TheWrap, Todd Lieberman ha rivelato che il team sta facendo progressi costanti su The Housemaid 2. Anche se all’inizio sapevano che c’erano tre libri, inizialmente si sono concentrati sul primo: “Sono molto superstizioso quando si tratta di parlare di un sequel prima ancora che il primo sia uscito. Quando abbiamo iniziato a lavorare al progetto sapevamo che c’erano tre libri. Li avevamo letti tutti e avevamo opzionato tutti e tre“.

“Ma cerco di ignorare queste cose quando si gira il primo film, perché il primo film può essere il primo di una serie solo se è eccellente”, ha continuato. Tuttavia, Lieberman ha anche ammesso: “A un certo punto durante la post-produzione, Paul e il suo socio produttore mi hanno detto: ‘Sappiamo che sei superstizioso, ma pensi che valga la pena prepararsi all’eventualità di un secondo film?’. Con riluttanza, ho accettato”.

Ora che Una di famiglia si è affermato come un successo clamoroso, un sequel è il logico passo successivo, adattando il secondo libro di McFadden, The Housemaid’s Secret. Ma la cosa entusiasmante per i fan è che potrebbero non dover aspettare così a lungo per il prossimo film. “Abbiamo iniziato a scrivere il sequel prima ancora che uscisse il primo. Non posso davvero parlare di dove siamo ora, ma dirò questo: la sceneggiatura è eccellente e c’è molto entusiasmo intorno ad essa“, ha concluso il produttore.

Il sequel, tuttavia, potrebbe dover fare i conti con impegni lavorativi, in particolare quelli di Sydney Sweeney, che ha diversi altri film in uscita (vociferati o confermati). La Seyfried ha espresso il suo desiderio di tornare per un cameo nel sequel. Anche il co-protagonista Michele Morrone è in trattative per tornare, mentre Feig dovrebbe essere nuovamente il regista e Rebecca Sonnenshine la sceneggiatrice.

Dopo il pericoloso incontro di Millie (il personaggio di Sydney Sweeney) con la famiglia Winchester nel primo episodio, The Housemaid’s Secret la vedrà alle prese con un nuovo lavoro come domestica presso un’altra coppia benestante, i Garrick. Tuttavia, sospetta che Douglas Garrick maltratti sua moglie Wendy e vuole fargliela pagare, il tutto mantenendo al sicuro i propri segreti.

Secondo quanto riferito, Lionsgate punta ad avviare la produzione nel 2026, il che significa che potrebbe uscire nelle sale nel 2027; probabilmente opteranno nuovamente per un’uscita durante le festività natalizie, dato che questa strategia ha funzionato bene in passato. Poiché il team ha corso un rischio e ha iniziato a lavorare alla sceneggiatura in anticipo, è in linea con i tempi previsti per consegnare prontamente il sequel.