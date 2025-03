HBO continua a costruire il cast per la serie che adatterà per il piccolo schermo la saga di Harry Potter. L’ultima aggiunta al cast principale è Nick Frost, che è prossimo a siglare l’accordo per interpretare Hagrid.

Si unirebbe al cast già composto da John Lithgow, Janet McTeer e Paapa Essiedu nei panni, rispettivamente, del professor Silente, della prof Minerva McGonagall e del professor Severus Putin.