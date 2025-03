Daredevil: Rinascita, episodio 5 e 6: la spiegazione del finale

Attenzione! Questo articolo contiene SPOILER su Daredevil: Rinascita, episodio 5 e 6.

Daredevil: Rinascita torna con un altro doppio episodio, dopo l’esordio, e questa volta lo show affronta le principali critiche che ha ricevuto finora. La serie Marvel Cinematic Universe ha costruito i temi principali della sua storia attorno alla morte di Foggy Nelson nella première. Da allora, il personaggio di Charlie Cox ha rinunciato a essere Daredevil e il suo lato Matt Murdock è stato quello a brillare. Tuttavia, la storia di Daredevil: Rinascita ha portato ad alcune lamentele, poiché ci sono alcuni fan a cui manca la solita azione di Daredevil. Dopo alcuni episodi di preparazione, gli episodi 5 e 6 offrono azione in abbondanza.

La scorsa settimana, l’episodio 4 di Daredevil: Rinascita è stato fonte di alcuni eventi importanti. È stato rivelato che Wilson Fisk non ha ucciso Adam, ma ha imprigionato l’uomo con cui Vanessa lo ha tradito e lo sta picchiando per suo divertimento. Quanto a Matt, ha seguito la scia dal proiettile che ha ucciso Tigre Bianca al Punisher di Jon Bernthal. Frank Castle lo ha fatto affrontare alcune dure verità, facendo mettere in dubbio le sue scelte. La nuova serie di episodi spinge entrambe le storie a un livello superiore, con il cast che offre interpretazioni di grande impatto.

Riepilogo di Daredevil: Rinascita Episodi 5 e 6

Due voci piene di azione che scuotono le cose

Matt va in banca e si scopre che il vicedirettore della banca è il padre di Ms. Marvel, Yusuf Khan.

Kamala gli manda un messaggio, lui la menziona per nome e lei è in California a trovare degli amici.

Yusuf parla di Ms. Marvel come eroina di Jersey City con Matt, che non conosce. Matt non soddisfa i criteri della banca per il prestito.

Matt sente le urla mentre i rapinatori entrano in banca e torna dentro.

A Yusuf viene chiesto di aprire la cassaforte.

Un rapinatore di banche dice che Matt e una donna possono andarsene, ma Matt lo convince a lasciare che il marito della donna vada con lei.

Matt strangola il rapinatore con la maschera rossa e la prende.

Matt salva Yusuf e apre la porta della cassaforte.

Trovano un diamante impressionante all’interno della cassetta di sicurezza che i rapinatori stavano cercando.

Una delle donne ostaggio era lì per portare il diamante a Luca.

Matt impedisce al rapinatore principale di scappare.

Matt ha scambiato il diamante con delle caramelle.

Yusuf suggerisce di fare brainstorming su un piano per far prosperare l’azienda di Matt e organizzano una cena nel Jersey. (Fine dell’episodio 5)

Un video di Swordsman che combatte viene mostrato su The BB Report.

Un corpo si presenta sul molo con gli occhi cavati.

Il nuovo concept del libro di Heather riguarda i vigilanti. Heather chiede a Matt di incontrarsi sia con Punisher che con Daredevil.

Fisk viene informato che qualcuno sta dipingendo dei murales con sangue umano.

Angela Ayala va nell’ufficio di Matt e rivela che White Tiger stava indagando su qualcosa legato alle persone scomparse vicino a una vecchia stazione ferroviaria.

Ci sono almeno 16 vittime di Muse e sono in arrivo test su altre opere d’arte.

Jack Duquesne appare alla raccolta fondi e parla con Fisk.

Cherry racconta a Matt del serial killer Muse e di quante persone ha ucciso.

Fisk sceglie personalmente una task force con poteri e privilegi speciali per gestire la situazione Muse.

Cole North e l’agente Powell sono tra loro.

Angela va da sola a cercare Muse.

Soledad chiama Matt per la scomparsa di Angela a tarda notte.

Va a chiamare il 911 ma finisce per diventare di nuovo Daredevil per salvare Angela da Muse. Fisk prende un’ascia per andare a trovare Adam nel seminterrato, gliela dà e combattono.

Daredevil si presenta e inizia a combattere Muse.

Daredevil “rianima” Angela, Muse scappa mentre lui è distratto a salvarla e Kingpin si crogiola nella gloria di aver picchiato Adam. (Fine dell’episodio 6)

Perché Daredevil ha scelto di salvare Angela invece di andare dietro a Muse?

La presenza di Tigre Bianca è ancora percepita nonostante la sua morte

Il viaggio di Matt Murdock per tornare a essere Daredevil è stata la forza trainante della sua storia. Dopo che l’episodio 5 vede Matt tornare nel territorio dei supereroi, l’episodio 6 gli consente di tornare completamente a essere il suo sé vigilante. Angela è speciale per Matt. Ha promesso che avrebbe liberato suo zio, Hector Ayala. Mentre Matt era fedele alla sua parola, la sua tattica di rivelare che Hector era Tigre Bianca è stato uno dei fattori chiave che lo hanno portato a essere ucciso da un imitatore di Punisher quando è stato rilasciato.

Nell’episodio 6 Matt nega ancora una volta di essere tornato alle sue abitudini di Daredevil prima di essere messo in una situazione impossibile. All’inizio dell’episodio, Angela lo supplica di indagare sulle sparizioni su cui Tigre Bianca stava indagando. Si scopre che erano collegate a Muse e quando Matt decide di lasciare la questione alla polizia, Angela va da sola a fare delle ricerche. Il senso di colpa di Matt la fa entrare in azione, poiché deve travestirsi da Daredevil per assicurarsi che questa volta Angela sopravviva, poiché la legge ha deluso Hector Ayala.

Non appena arriva al nascondiglio di Muse, Daredevil inizia a combattere brutalmente il serial killer. È chiaro che Matt sta scacciando via tutte le sue frustrazioni e Muse è diventata il veicolo di tutta quella rabbia verso cui essere incanalati. Tuttavia, Matt si trova di fronte a una domanda complessa. Verso la fine del loro combattimento, Daredevil deve scegliere se salvare Angela o catturare Muse prima che scappi per ferire altre persone. Matt è un eroe e, nonostante il lungo periodo di assenza di Daredevil, il suo ritorno dimostra che non ha abbandonato completamente il suo codice. Matt sceglie di salvare una vita.

In che modo la rapina in banca si inserisce nella storia di Daredevil: Rinascita

Una trama di fondo porta all’evento principale dell’episodio 5

La rapina in banca nell’episodio 5 può sembrare ampiamente scollegata dal resto delle trame di Daredevil: Rinascita. Dopotutto, è il classico bottle episode. Tuttavia, c’è un collegamento chiave con un ritmo più piccolo che si è svolto nel corso della stagione. Il motivo per cui la rapina in banca sta accadendo è che l’episodio 3 di Daredevil: Rinascita ha reso un personaggio disperato per ottenere quei soldi. Su ordine di Vanessa, cosa che Wilson Fisk avrebbe scoperto in seguito, Buck disse a Luca che doveva pagare a Viktor 1,8 milioni di dollari come risarcimento per aver dirottato i suoi camion e ucciso gli uomini di Viktor.

Questo porta alla rapina in banca vista nell’episodio 5, che è orchestrata dalla famiglia criminale di Luca per ottenere i soldi che ora devono a Viktor. Mentre Matt Murdock non ha nulla a che fare con gli affari delle Cinque Famiglie finora, si ritrova invischiato nella situazione. Matt aveva appena lasciato la banca dopo che il suo prestito era stato rifiutato da Yusuf Khan, il padre di Ms. Marvel, quando sentì arrivare i rapinatori e tornò dentro. A causa delle azioni di Matt, i criminali furono catturati dalla polizia e Luca non ricevette mai i soldi, il che potrebbe metterlo nei guai.

La spiegazione della nuova task force anti-vigilante di Wilson Fisk

L’MCU si avvicina ai fumetti

Daredevil: Rinascita trae spunto dall’evento Devil’s Reign nei fumetti Marvel. In quella storia, Wilson Fisk non solo è diventato sindaco di New York City, ma ha anche dichiarato fuorilegge i vigilanti. Fisk ha già indicato che combatterà gli eroi della città, menzionando Daredevil, il Punitore e Spider-Man all’inizio della serie Disney+. Uno dei passaggi che compie nei fumetti per farlo è creare il suo esercito per dare la caccia agli eroi Marvel. I fan dell’MCU possono ora vedere l’inizio di ciò con la task force anti-vigilante creata nell’episodio 6.

La task force anti-vigilante di Fisk sembra includere il peggior gruppo di ufficiali che possa trovare, moralmente parlando, a giudicare da come è presente l’agente Powell. Il personaggio ha avuto una presenza ricorrente in Daredevil: Rinascita, essendo colui che ha affermato che Hector Ayala ha ucciso il suo partner e che non stavano picchiando un informatore. Fisk usa la situazione di Muse per creare la sua nuova task force, che ha poteri e privilegi speciali per affrontare il serial killer. Kingpin supervisionerà direttamente la nuova squadra, con Cole North come un altro ufficiale nella task force anti-vigilante

Spiegazione dei Young Avengers

L’MCU ha lentamente messo insieme una nuova squadra

La Marvel ha introdotto molti giovani eroi durante la Multiverse Saga. Nella scena post-crediti di The Marvels, è diventato chiaro che i Young Avengers, o una versione della squadra, sarebbero arrivati ​​nel franchise. Il film ha visto Ms. Marvel reclutare Kate Bishop, il nuovo Occhio di Falco, nella sua squadra. Kamala Khan ha anche menzionato che la sua prossima recluta sarebbe stata Cassie Lang, la figlia di Ant-Man. Nell’episodio 5, Yusuf Khan, il padre di Ms. Marvel, rivela che sua figlia è in California in visita ad alcuni amici. Dal momento che Cassie vive a San Francisco, significa che Kamala e Kate la stanno reclutando per i Giovani Vendicatori.

Chi è Jack Duquesne e la sua importanza per Daredevil: Rinascita

Il ritorno di Vincent D’Onofrio nell’MCU è avvenuto in Hawkeye di Disney+. Quella serie ha rivelato che Kingpin era in affari con Eleanor Bishop, che era fidanzata con Jack Duquesne di Tony Dalton. Jack è stato incastrato da Eleanor e, dopo averlo scoperto, si è unito a Kate Bishop e Clint Barton nella lotta alla Tracksuit Mafia. Il suo arrivo in Daredevil: Rinascita è interessante, poiché fornisce allo show un jolly che conosce le attività criminali del sindaco Fisk. Nei fumetti Marvel, Jack diventa lo Spadaccino e, come rivelato da The BB Report in occasione del debutto dell’eroe nell’MCU, la sua trama da vigilante potrebbe avere un ruolo importante nella serie.