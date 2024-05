One Piece compie 25 anni! Il 5 maggio i festeggiamenti per Monkey D. Luffy a Milano

Toei Animation è lieta di annunciare che Monkey D. Luffy si prepara a fare il suo ingresso in Europa per festeggiare il suo compleanno in grande stile e con tutti i suoi numerosi fan. Appuntamento per il grande giorno domenica 5 maggio!

In questa occasione, enormi gonfiabili di One Piece occuperanno simultaneamente le seguenti principali città d’Europa:

Milano, Italia – Piazza Gae Aulenti

Berlino, Germania – Alexa Mall

Londra, Inghilterra – Outernet, Now Trending

Madrid, Spagna – Principe Pio

Parigi, Francia – Hôtel de la Marine

Oltre ai giganteschi gonfiabili, ad attendere sul posto fan e curiosi ci saranno molte sorprese esclusive da scoprire in ogni città, come un pop-up store a Milano, un’esperienza video immersiva a Londra, una location altamente simbolica a Parigi e tante chicche da trovare a Berlino e Madrid. I fan potranno scattare il loro miglior selfie il 5 maggio e inviarlo a www.luffybirthday2024.com o condividerlo utilizzando l’hashtag #LuffyBirthday2024 su Instagram! La loro foto sarà pubblicata sul sito insieme a quella di molti altri fan di One Piece in tutta Europa. Anche chi non potrà essere presente potrà seguire i festeggiamenti in contemporanea nei diversi paesi su www.luffybirthday2024.com.

Come anticipato, in Italia i festeggiamenti avranno luogo a Milano in Piazza Gae Aulenti, dove farà la sua spettacolare apparizione un gigantesco gonfiabile. Oltre a questo, i fan potranno vivere nel capoluogo meneghino un’esperienza unica presso l’originale ed esclusivo pop-up shop ispirato alla filosofia dei Mugiwara Store del Giappone con una tematizzazione realizzata ad hoc per l’Italia. Il pop-up shop avrà sede nella vicina e modaiola Corso Como e sarà aperto dal 5 al 19 maggio, in uno spazio di oltre 300 mq suddiviso in aree tematiche per un percorso di esperienze coinvolgenti.

Per la prima volta in Italia, una best selection di prodotti licenziati in Europa e una corposa ed esclusiva selezione di prodotti portati da Toei Animation in Limited Edition saranno disponibili all’acquisto per tutti i fan della saga. All’interno del pop-up shop si potranno trovare prodotti e gadget inediti, postazioni per divertenti photo opportunity, la tradizionale lotteria in cui saranno messi in palio tutti i giorni numerosi gadget provenienti dal mondo One Piece e molto altro. Tra i partner che saranno presenti all’evento anche i fidati amici di Banpresto, con una vasta selezione di prodotti all’interno dello shop e nell’area Ichibankuji, Funko, e Lucca Comics & Games ancora una volta insieme a Toei Animation Europe per celebrare One Piece e accompagnarci alla grande festa conclusiva che avrà luogo a Lucca (30 ottobre – 3 novembre). Un’occasione unica e imperdibile – e senza precedenti in Italia – per celebrare insieme il compleanno del nostro pirata preferito e festeggiare un grande traguardo per One Piece!

One Piece narra le avventure di Monkey D. Luffy e del suo vivace equipaggio. Accompagnato dai suoi fedeli compagni, il suo obiettivo è diventare il Re dei Pirati e trovare lo One Piece, l’epico tesoro nascosto dal leggendario Re dei Pirati Gol.D.Roger. Al centro di questa storia c’è il tema dell’amicizia, mentre vediamo i personaggi vivere emozionanti avventure e crescere ed evolversi in versioni sempre migliori di sé stessi superando mille difficoltà e sfide. La Ciurma di Cappello di Paglia riesce a superare ogni ostacolo rimanendo unita e, naturalmente, non dimenticando mai di divertirsi lungo il cammino!

Di seguito una galleria di immagini esclusive svelate per la prima volta.

One Piece è diventato un fenomeno globale nel corso degli anni e vanta una serie di prestigiosi primati e numeri da capogiro che testimoniano come negli anni sia diventato un vero e proprio universo retto dalla incrollabile passione di tantissimi fan in tutto il mondo.

Di seguito alcuni traguardi raggiunti dalla saga:

One Piece è la serie manga numero 1 più venduta al mondo

Oltre 510 milioni di copie di manga vendute in tutto il mondo

108 volumi pubblicati dal 1997

One Piece detiene il Guinness World Record per il maggior numero di copie pubblicate per una singola serie di libri scritti da un solo autore

L’anime celebra quest’anno il suo 25º anniversario

Sono 1100 gli episodi pubblicati a un ritmo di uno a settimana dal 1999

La serie è stata premiata come “Miglior Serie in Corso” ai Crunchyroll Anime Awards 2023

Numerose collaborazioni con marchi di tutto il mondo: Burger King, Puma, Monnaie de Paris, Havaianas, Célio, Vans, Seiko, Lush…

Ma non finisce qui… Unisciti alla ciurma, ne vedremo delle belle! Appuntamento domenica 5 maggio per festeggiare insieme i 25 anni dell’anime One Piece e celebrare alla grande il compleanno di Monkey D. Luffy!