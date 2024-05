Meryl Streep Palma d’Oro e ospite d’onore a Cannes 2024

Meryl Streep sarà l’ospite d’onore della cerimonia di apertura del 77° Festival di Cannes che si svolgerà sul palco del Grand Théâtre Lumière martedì 14 maggio. Figura celebre del cinema, l’attrice americana darà il via la prossima edizione che si concluderà sabato 25 maggio con la consegna dei premi da parte della Presidente della Giuria, Greta Gerwig.

Dopo Jeanne Moreau, Marco Bellocchio, Catherine Deneuve, Jean-Pierre Léaud, Jane Fonda, Agnès Varda, Forest Whitaker e Jodie Foster, Meryl Streep riceverà la Palma d’oro onoraria del Festival. 35 anni dopo aver vinto il premio come migliore attrice per Evil Angels, la sua unica apparizione a Cannes fino ad oggi, Meryl Streep farà il suo tanto atteso ritorno sulla Croisette.

“Sono immensamente onorata di ricevere la notizia di questo prestigioso premio. Vincere un premio a Cannes, per la comunità internazionale degli artisti, ha sempre rappresentato il traguardo più alto nell’arte del cinema. Stare all’ombra di coloro che sono stati precedentemente onorati mi rende umile e emozionata in egual misura. Non vedo l’ora di venire in Francia per ringraziare tutti di persona questo maggio!” Ha affermato Meryl Streep.

“Abbiamo tutti qualcosa in noi di Meryl Streep!” Iris Knobloch e Thierry Frémaux hanno detto: “Abbiamo tutti qualcosa in noi di Kramer contro Kramer, La scelta di Sophie, La mia Africa, I ponti di Madison County, Il diavolo veste Prada e Mamma Mia perché ha attraversato quasi 50 anni di cinema e ha incarnato innumerevoli capolavori, Meryl Streep fa parte del nostro immaginario collettivo, del nostro condiviso amore per il cinema.”