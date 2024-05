Kristen Stewart e Oscar Isaac in Flesh of the Gods un “thriller edonistico sui vampiri”

Kristen Stewart e Oscar Isaac si uniscono per recitare nel prossimo progetto di Panos Cosmatos, meglio conosciuto per aver inzuppato Nicolas Cage nel sangue e nella vodka nell’action-horror “Mandy”.

Flesh of the Gods, presentato a Cannes con WME Independent, CAA Media Finance e XYZ Films, è stato scritto da Andrew Kevin Walker (“Se7en”, “The Killer”) da una storia che ha ideato con Cosmatos e prodotto da Adam McKay e Betsy Koch di Hyperobject Industries. Isaac e Gena Konstantinakos producono anche per Mad Gene Media, la società di produzione che Isaac ha fondato con sua moglie Elvira Lind.

Flesh of the Gods è ambientato nella “scintillante Los Angeles degli anni ’80”, dove la coppia sposata Raoul (Oscar Isaac) e Alex (Kristen Stewart) ogni sera scende dal suo lussuoso appartamento in un grattacielo e si dirige nell’elettrico regno notturno della città. Quando incontrano una figura misteriosa ed enigmatica conosciuta come Nameless e la sua cabala festaiola, la coppia viene sedotta in un mondo affascinante e surreale di edonismo, emozioni e violenza. “Come la stessa Los Angeles, ‘Flesh of the Gods’ abita il regno liminale tra fantasia e incubo”, ha detto Cosmatos. “Sia propulsivo che ipnotico, ‘Flesh’ ti porterà in un viaggio di gioia nel cuore scintillante dell’inferno.”

McKay ha aggiunto: “Questo regista, questo scrittore, questi attori incredibili, i vampiri, il punk anni ’80, uno stile e un atteggiamento da chilometri… questo è il film che vi presentiamo oggi. Pensiamo che sia selvaggiamente commerciale e selvaggiamente artistico. La nostra ambizione è quella di realizzare un film che si estenda attraverso la cultura popolare, la moda, la musica e il cinema. Riesci a capire quanto sono emozionato?” Flesh of the Gods, le cui riprese saranno effettuate entro la fine dell’anno, segna la terza collaborazione tra Cosmatos e XYZ.