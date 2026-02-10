HomeTrailerThe Drama – Un segreto è per sempre, il teaser trailer italiano
The Drama – Un segreto è per sempre, il teaser trailer italiano

Zendaya (Spider-Man: No Way Home, Challengers) e Robert Pattinson (Tenet, The Batman, la saga Twilight) in uno dei titoli più attesi dell’anno: The Drama – Un segreto è per sempre, scritto e diretto dal regista di culto Kristoffer Borgli. Il film, prodotto da A24, arriverà in Italia con I Wonder Pictures il 2 aprile 2026, in contemporanea con l’uscita americana prevista per il 3 aprile.

Le due star, amatissime dal pubblico mondiale, appaiono nel film per la prima volta insieme – inaugurando un sodalizio che proseguirà con The Odyssey e Dune: Part Three: una coppia iconica che ha già generato dibattito online e social.

Dopo un gioco innocente che innesca una spirale di dubbi e sospetti, Emma (Zendaya) e Charlie (Robert Pattinson) affrontano la vigilia del matrimonio fra passione e tensioni, segreti scomodi e rivelazioni. The Drama – Un segreto è per sempre è un’affascinante commedia romantica che esplora le sliding doors dell’esistenza e la verità nelle relazioni, perché a volte anche la persona che pensiamo di conoscere meglio resta sempre un mistero.

Prodotto da A24, The Drama – Un segreto è per sempre, scritto e diretto da Kristoffer Borgli, sarà nei cinema italiani il 2 aprile 2026 con I Wonder Pictures, che oggi svela il teaser trailer e il teaser poster del film.

