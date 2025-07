Oscar Isaac sul futuro di Moon Knight: “Forse lo vedremo in un film”

Le voci secondo cui una seconda stagione di Moon Knight con Oscar Isaac potrebbe essere in fase di sviluppo circolano da un po’ di tempo, ma non sembra probabile che altri episodi della serie Disney+ arriveranno presto, anche se questo non significa che non rivedremo Marc Spector (e le sue varie personalità) nel MCU.

Poco dopo la messa in onda della prima stagione nel 2022, la star Oscar Isaac è apparsa insieme al produttore esecutivo/regista Mohammed Diab in un TikTok condiviso dalla nipote di quest’ultimo, che ha chiesto se avremmo avuto una seconda stagione di Moon Knight. “Altrimenti perché saremmo al Cairo?”, ha risposto Isaac.

I fan hanno preso questa notizia come una conferma che la serie sarebbe tornata prima o poi, ma non ne è mai venuto fuori nulla, e Brad Winderbaum della Marvel Television ha condiviso un aggiornamento deludente rispetto a Daredevil: Rinascita all’inizio di quest’anno.

“Quindi penso che la Marvel Television sia nata a ondate, e penso che Moon Knight sia nato in un’ondata di serie che avrebbero creato personaggi che si sarebbero legati al futuro. E andando avanti, le nostre priorità sono cambiate. Stiamo realizzando serie che possono esistere come uscite annuali, più simili alla televisione.”

Winderbaum ha aggiunto che “Ci sono piani per Moon Knight in futuro”, tuttavia, e Isaac ha ora lasciato intendere che la prossima volta che vedremo il suo personaggio sarà sul grande schermo. A Oscar Isaac è stato chiesto di una possibile seconda stagione durante una recente apparizione a una convention, e ha risposto con quanto segue: “Vedremo, forse un giorno, in un film lo vedremo [tornare].”

Che possa tornare a breve in uno dei prossimi film collettivi in programma presso i Marvel Studios?