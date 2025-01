Outer Banks: la quinta stagione riceve un aggiornamento incerto, ma pieno di speranza, da John B. Star

Un paio di mesi dopo la conferma della sua lavorazione, la star di Outer Banks Chase Stokes ha fornito un vago aggiornamento sullo sviluppo della quinta stagione. La serie drammatica di azione e avventura di Netflix ha debuttato sulla piattaforma di streaming nel 2020 ed è ambientata nella regione costiera della Carolina del Nord, dove un gruppo di amici è alla ricerca di leggendari tesori perduti. Creata da Josh e Jonas Pate e da Shannon Burke, Outer Banks vanta un cast corale e nel 2024 è stato confermato che la quinta stagione sarà quella conclusiva dello show, ma finora i dettagli sono stati pochi.

In un’intervista a ScreenRant per il suo prossimo dramma romantico Marked Men: Rule + Shaw, Stokes ha rivelato che, sebbene la quinta stagione di Outer Banks sia stata confermata come stagione finale dello show, le cose si stanno muovendo lentamente con lo sviluppo e Netflix ha mantenuto il massimo riserbo. Ha rivelato che gli sceneggiatori stanno lavorando duramente per trovare un finale che soddisfi la narrazione a lungo termine dello show e che dia ai personaggi il commiato che meritano. Scoprite i suoi commenti qui sotto:

Niente baccano nella giungla. A Netflix piace mantenere il massimo riserbo, quindi stiamo aspettando pazientemente. Penso che, ovviamente, vogliamo concludere questa storia nei modi in cui, si spera, anche il mondo vuole che la facciamo bene. Quindi, credo che gli sceneggiatori stiano lavorando diligentemente per capire come chiudere questo capitolo della TV e passare al successivo. Quindi, non c’è ancora nulla, ma sono sicuro che prima o poi lo faranno”.

Cosa significano questi commenti per la quinta stagione di Outer Banks

La quinta stagione di Outer Banks riprenderà dal controverso finale della quarta stagione, in cui JJ, il personaggio preferito dai fan, è stato ucciso dal suo padre biologico, Chandler Groff. È molto probabile che Groff abbia un ruolo importante nella quinta stagione, ma la quarta stagione ha accennato a un altro cattivo che potrebbe avere un ruolo importante nella stagione finale. Ci sono molti fili della trama che dovranno essere appianati e risolti nell’ultima stagione dello show, e non c’è dubbio che gli sceneggiatori stiano lavorando per trovare il modo migliore per concludere con successo la serie.

La stagione 4 parte 1 di Outer Banks si è rivelata un grande successo per Netflix, ed è probabile che anche la stagione 5 raggiunga il primo posto nella classifica delle serie televisive inglesi dello streamer quando finalmente arriverà. Ci sono molte serie televisive simili che potrebbero seguire la serie, ma non c’è dubbio che abbia avuto un grande impatto sullo streaming, oltre a ridefinire i drammi adolescenziali d’insieme. Non è chiaro il numero di episodi che comporranno la stagione finale, ma è molto probabile che possa essere divisa in due parti come la quarta stagione.

FOTO DI COPERTINA: Chase Stokes arriva alla première della terza stagione di ‘Outer Banks’ di Netflix. Foto di imagepressagency via Depositphotos.com