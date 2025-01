Bruce Willis fa la sua prima apparizione in pubblico quasi 2 anni dopo il ritiro dalla recitazione

Bruce Willis ha recentemente fatto la sua prima apparizione pubblica dopo aver abbandonato la recitazione a causa di una diagnosi di demenza frontotemporale all’inizio del 2022. Conosciuto soprattutto per i suoi celebri ruoli in film come Die Hard (1988), Pulp Fiction (1994) e Il sesto senso di M. Night Shyamalan (1999), Willis ha lasciato un’innegabile impronta su Hollywood con una carriera di oltre quattro decenni. Il suo ritiro è avvenuto dopo aver affrontato crescenti problemi di salute, culminati in una diagnosi di afasia, poi progredita in demenza frontotemporale (FTD).

Un video condiviso via Instagram dalla moglie di Willis, Emma Hemming Willis, lo mostra mentre parla, stringe la mano e scatta una foto con due dei primi soccorritori che si occupano degli incendi nella California meridionale. Sebbene Willis non sia rimasto esclusivamente lontano dagli occhi del pubblico dopo il suo ritiro, la maggior parte della sua pensione è stata trascorsa in privato con la sua famiglia. Guardate il video qui sotto:

Cosa significa questo per la presenza pubblica di Bruce Willis

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

L’interazione registrata di Willis con i primi soccorritori riflette la sua capacità di rimanere presente e attivo nonostante le sfide della demenza frontotemporale. Dopo il suo ritiro, le sue apparizioni in pubblico sono diventate rare e i suoi familiari hanno pubblicato qualche post sui social media. Tuttavia, questo nuovo filmato dimostra il suo costante impegno nel riconoscere coloro che servono la sua comunità.

Inoltre, gli incendi nel sud della California sono diventati un problema critico e i primi soccorritori sono stati in prima linea per proteggere i cittadini e le proprietà di Palisades e Altadena. L’apparizione di Willis in questo contesto richiama l’attenzione sui loro sforzi, allineandosi anche alla sua storia di ritratto di eroi simili sullo schermo, in particolare quello di John McClane nel franchise di Die Hard, che lo ha reso una star di successo.

Da quando al marito è stato diagnosticato, Willis ha costantemente condiviso aggiornamenti sulle sue condizioni, arrivando persino a usare la sua piattaforma per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla demenza frontotemporale. In precedenza, aveva utilizzato i social media durante la Settimana della FTD per parlare con i neurologi di tutto il mondo della malattia e degli sforzi compiuti per scoprire trattamenti e cure efficaci. La trasparenza della famiglia Willis sulla demenza frontotemporale ha portato alla luce la realtà della convivenza con questa patologia.