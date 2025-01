House Of The Dragon – stagione 3 riceve un aggiornamento da Rhys Ifans

L’attore di House of the Dragon Otto Hightower, Rhys Ifans, offre un aggiornamento sulle riprese della terza stagione. La seconda stagione della serie fantasy epica è stata trasmessa per la prima volta nel giugno 2024 e ha ottenuto recensioni ampiamente positive da parte della critica, anche se ha registrato un leggero calo nell’accoglienza. Ciononostante, la seconda stagione è stata un successo di ascolti per HBO e Max, con il finale che ha registrato il più alto numero di spettatori in streaming per l’intero prequel di Game of Thrones. La HBO era comunque fiduciosa nel futuro della serie, e ha confermato la terza stagione di House of the Dragon prima della première della seconda stagione.

Parlando con ScreenRant del suo prossimo film Inheritance, Ifans offre un piccolo aggiornamento sulla terza stagione di House of the Dragon.

Rivela di non conoscere ancora la data esatta, ma “c’è qualcosa che bolle in pentola”, e che si aspetta che le riprese inizino “presto quest’anno”, mentre scherza sul fatto che i fan potranno vedere una nuova stagione tra “circa 25 anni”. Scoprite cosa ha detto qui sotto:

Non lo so. Non lo so, ma sento l’odore dello zolfo. [C’è qualcosa che bolle in pentola. Posso dire che le riprese inizieranno presto quest’anno, quindi sono sicuro che potrete vederlo tra circa 25 anni. [Ridacchia]

Cosa significa il commento di Ifans per la terza stagione di House Of The Dragon

Lo showrunner e co-creatore del prequel di Game of Thrones Ryan Condal aveva precedentemente rivelato, nell’agosto del 2024, che la terza stagione di House of the Dragon era in fase di scrittura e che il piano era di entrare in produzione all’inizio del 2025. A gennaio, Condal ha condiviso un vago programma di riprese, fissando l’inizio della produzione al “primo trimestre del 2025” e la conclusione prevista per l’autunno dello stesso anno.

Il commento di Ifans indica che al momento non è ancora stato confermato l’inizio delle riprese, anche se siamo già a gennaio. L’aggiornamento vago dell’attore cambia anche la tempistica più concreta della terza stagione di House of the Dragon in “presto quest’anno”, lasciando intendere un potenziale piccolo ritardo all’orizzonte. La mancanza di un orario di inizio suggerisce anche che potrebbero essersi verificate sfide e ostacoli durante la pre-produzione.