Pluribus: la star commenta il primo bacio tra Carol e Zosia – “This can’t be real”

Pluribus

La creatrice e le interpreti della serie sci-fi Pluribus hanno finalmente spiegato l’origine e il significato del momento più discusso dell’ultimo episodio: il primo bacio tra Carol (Rhea Seehorn) e Zosia (Karolina Wydra).

Nonostante Carol viva un breve spiraglio di sollievo, il suo stato emotivo resta segnato dal dolore per la morte della moglie Helen (Miriam Shor) e dall’angoscia esistenziale che domina il mondo della serie. Dopo quaranta giorni di isolamento estremo, la protagonista trova un inatteso conforto tra le braccia di Zosia, una donna inviata dagli “Others” perché somigliante al personaggio del romanzo che Carol stava scrivendo. Il loro ricongiungimento è intenso, quasi disperato: Carol si aggrappa a lei come a un’ancora di salvezza. L’episodio termina con un bacio che ha fatto discutere i fan.

In un’intervista a Deadline, Rhea Seehorn ha analizzato cosa rappresenta davvero quell’intimità: Carol è fragile, vulnerabile, devastata dalla solitudine, e questo rende il suo coinvolgimento emozionale con Zosia complesso e ambiguo. L’attrice inizialmente pensava che la relazione dovesse essere vista come una manipolazione, visto che Zosia è stata “mandata” dagli Others. Ma, lavorando sul personaggio, Seehorn ha percepito qualcosa di più autentico:

«Credevo che fosse tutta una complicazione… Ma poi abbiamo iniziato a costruire Carol come una donna spezzata, terrorizzata dall’idea di passare il resto della vita da sola. È in una posizione estremamente fragile.»

Questa fragilità la porta a dubitarne costantemente: «C’è una parte di lei che continua a dirsi: ‘Non essere stupida… questo non può essere reale.’» Carol sente che qualcosa nella relazione con Zosia non torna: la dolcezza e il sollievo che prova sembrano veri, ma allo stesso tempo percepisce l’ombra della manipolazione.

Seehorn spiega che Carol è intrappolata tra due verità contraddittorie:

  • Zosia è una presenza realmente confortante.

  • Ma la sua presenza è anche parte di un piano più grande e oscuro.

Questa dualità porta la protagonista a interrogarsi su cosa sia l’amore autentico e se ciò che sente possa essere reale in un mondo dove nulla è certo: «È un atto di gentilezza o una manipolazione? Come definisci il vero amore? Se nessuno la ama più come prima, allora questo può essere amore? O è solo una sua illusione per sopravvivere?»

La star conclude che Carol sta “giocando una partita a scacchi nella sua mente”, oscillando tra speranza, illusione e consapevolezza del proprio trauma.

Il finale della stagione 1 di Pluribus sarà disponibile il 24 dicembre 2025 su Apple TV+. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione.

