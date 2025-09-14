Outlander: Blood of my Blood, lo spin-off su SKY e NOW dal 15 settembre

Dopo otto stagioni che hanno raccontato l’epica storia d’amore tra Jamie e Claire Fraser, l’universo di Outlander si amplia con un nuovo, emozionante capitolo: Outlander: Blood of my Blood. L’attesissimo prequel della serie cult arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 15 settembre.

Firmata dallo showrunner e produttore esecutivo Matthew B. Roberts, Outlander: Blood of my Blood ci riporta indietro nel tempo, alla vigilia di una precedente ribellione giacobita, per raccontare le origini delle due famiglie destinate a cambiare il corso della storia: i Fraser e i Beauchamp.

Protagonisti sono Ellen MacKenzie e Brian Fraser, i genitori di Jamie, e Julia e Henry Beauchamp, futuri genitori di Claire. Due coppie, due storie d’amore intense e travolgenti, che si scontrano con i limiti imposti dalla politica, dalla società e persino dal tempo stesso. Quando il capo clan dei MacKenzie, Red Jacob, muore improvvisamente, Ellen e Brian lottano contro tutto e tutti per restare insieme. Da un lato, i giochi di potere della famiglia di lei; dall’altro, le ambizioni manipolatrici del padre di Brian, il potente Lord Lovat, deciso a usare il legame del figlio con Ellen per consolidare la posizione dei Fraser.

Parallelamente, durante un viaggio nelle Highlands scozzesi, Julia e Henry Beauchamp vengono separati dopo aver attraversato accidentalmente i misteriosi cerchi di pietre. Smarriti in un’epoca lontana, i due dovranno affrontare sfide e pericoli per ritrovarsi e tornare nel ventesimo secolo, dove li attende la loro figlia di cinque anni, Claire.

La trama e il cast della prima stagione di Outlander: Blood of my Blood

In questa prima stagione, Outlander: Blood of my Blood esplora il potere dell’amore, del destino e del sacrificio. Dai campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale alle brulle terre scozzesi del XVIII secolo, ogni episodio intreccia passioni, intrighi e rivelazioni sorprendenti. Con un cast completamente rinnovato, nuovi personaggi e storie inedite, la serie è pensata per conquistare sia il pubblico che si avvicina per la prima volta all’universo di Outlander, sia i fan di lunga data, offrendo uno sguardo nuovo e affascinante sulle origini dei protagonisti più amati della saga.

Fanno parte del cast della serie: Harriet Slater (Ellen MacKenzie), Jamie Roy (Brian Fraser), Hermione Corfield (Julia Moriston), Jeremy Irvine (Henry Beauchamp), Tony Curran (Simon Fraser, Lord Lovat), Rory Alexander (Murtagh Fitzgibbons Fraser), Séamus McLean Ross (Colum MacKenzie), Sam Retford (Dougal MacKenzie) e Conor MacNeill (Ned Gowan).

Matthew B. Roberts è showrunner e produttore esecutivo della serie, affiancato da Ronald D. Moore, Maril Davis e Jim Kohlberg in veste di produttori esecutivi. Outlander: Blood of my Blood è prodotta da Sony Pictures Television.