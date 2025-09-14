Le 7 domande più importanti rimaste senza risposta dopo The Conjuring – Il rito finale

Non tutti i film rispondono a tutte le domande che sollevano, ma The Conjuring – Il rito finale ne ha lasciate molte senza risposta. Basato su una storia vera, il nuovo film mostra Ed, Lorraine e Judy Warren mentre indagano sui fenomeni paranormali che affliggono la famiglia Smurl nel 1986. Alla fine di The Conjuring – Il rito finale, il film fornisce alcune risposte concrete su ciò che accade alla famiglia Warren nella vita reale dopo gli eventi narrati.

Tuttavia, Il rito finale non riesce a rispondere ad alcune grandi domande sulla sua storia, in particolare sul misterioso demonio che perseguita i Warren e gli Smurl. È particolarmente evidente che il film non abbia risposto a tali domande, dato che dovrebbe essere il finale della principale serie di film Conjuring.

Poiché Last Rites è un film horror, a volte può funzionare meglio mantenendo le cose ambigue, lasciando il terrore all’immaginazione del pubblico. Nonostante ciò, Last Rites avrebbe potuto dedicare più tempo ad approfondire alcuni dei suoi molteplici e spaventosi misteri per fornire una conclusione più chiara e concreta alla storia dei Warren.

7 Chi è il demone? Mentre alcuni dei demoni principali dell’universo di The Conjuring, tra cui Valak e Malthus, hanno visto rivelati i loro nomi, l’identità del demone dello specchio rimane sconosciuta in The Conjuring – Il rito finale. La vera forma del demone è difficilmente visibile nel film, poiché spesso viene mostrato in agguato nell’ombra, nascosto alla vista. Al contrario, il demone assume solitamente la forma di altri fantasmi o della stessa Judy. Non è nemmeno noto come il demone sia rimasto legato allo specchio maledetto prima dell’inizio della storia. Si presume che, come Malthus con la bambola Annabelle, il demone abbia scelto lo specchio come suo contenitore per poter rimanere nel mondo umano e agire attraverso di esso. È possibile che il creatore dello specchio abbia dato al demone il permesso di abitarlo, poiché si suppone che sia uno “specchio evocativo”.

6 Perché il demone voleva Judy? Mia Tomlinson in The Conjuring – Il rito finale Non è esplicitamente dichiarato perché il demone dello specchio volesse possedere e uccidere Judy. Ha preso di mira Judy per la prima volta quando ha costretto la giovane Lorraine a partorirla all’inizio, causando la morte della prima. Poiché Judy è stata poi resuscitata e ha continuato a vivere una vita lunga e felice, il demone probabilmente voleva finire ciò che aveva iniziato tanti anni fa in Last Rites. Il demone potrebbe aver preso di mira Judy per diffondere morte e disperazione, in modo da dimostrare che nessuno poteva sfuggire alla sua ira. Tuttavia, poiché la chiesa sperava di inviare i Warren a indagare sul caso Smurl, il demone potrebbe aver tormentato Judy per scoraggiare lei o i suoi genitori dal visitare gli Smurl. Il demone ha avuto più di 20 anni per perseguire nuovamente Judy. Sembra che lei non fosse il suo unico obiettivo. Probabilmente stava cercando di nascondersi dai Warren dopo il loro primo incontro, sapendo che potevano sconfiggerlo, e aveva scelto di usare la loro figlia contro di loro in modo da poter continuare a perseguitare gli Smurl senza essere scoraggiato.

5 Perché i Warren non avevano bisogno del nome del demone per sconfiggerlo? Patrick Wilson e Vera Farmiga in The Conjuring – Il rito finale Nell’universo di The Conjuring è stato stabilito che qualcuno deve conoscere il nome di un demone per esorcizzarlo e rimandarlo all’inferno. Questo è stato mostrato in The Conjuring 2, quando Lorraine ha scoperto il nome di Valak e lo ha usato nella sua preghiera per sconfiggerlo. Tuttavia, in The Conjuring – Il rito finale, i Warren non scoprono mai il nome del demone dello specchio. Eppure, in qualche modo, i Warren sono riusciti a espellere il demone dallo specchio con le loro preghiere alla fine di Last Rites. Questo potrebbe essere semplicemente un buco nella trama del film, ma il demone potrebbe anche essere diventato troppo debole per combattere. Il fatto che il vetro dello specchio si sia frantumato implica che abbia perso la sua forza durante il climax del film e che continui a vagare nel mondo umano.

4 Cosa è successo ai fantasmi? Patrick Wilson e Vera Farmiga in The Conjuring – Il rito finale Simile a Valak in The Conjuring 2, il demone dello specchio prende il controllo di un trio di spiriti: un uomo, sua moglie e sua madre. Lorraine rivela che questi fantasmi erano un tempo una famiglia di contadini che viveva sulla terra degli Smurl, con l’uomo che uccise sua moglie e sua madre dopo aver scoperto la relazione extraconiugale della moglie. Il demone usa questi spiriti per nascondersi dai suoi bersagli in Il rito finale. Tuttavia, non si sa cosa sia successo ai tre spiriti dopo che i Warren hanno sconfitto il demone dello specchio. I film The Conjuring non mostrano effettivamente cosa ne sia stato degli spiriti manipolati dai loro principali antagonisti. È possibile che gli spiriti in Il rito finale siano stati espulsi insieme al demone dello specchio dai Warren. Tuttavia, è anche probabile che questi fantasmi continuino a vagare sulla terra degli Smurl senza interferire con le loro vite. Dato che non tormentavano gli Smurl prima che questi ultimi acquistassero lo specchio maledetto, sembra che preferiscano lasciare in pace questa famiglia.

3 Cosa è successo al demone dopo la nascita di Judy? The Conjuring – Il rito finale inizia con i giovani Ed e Lorraine che incontrano lo specchio maledetto in uno dei loro primi casi. Dopo che il demone ha costretto Lorraine a partorire, lei ed Ed si sono precipitati in ospedale e della donna che possedeva lo specchio all’epoca non si è più saputo nulla. Si sa poco di ciò che il demone ha fatto dopo la nascita di Judy. È probabile che il demone abbia posseduto la donna proprietaria dello specchio e l’abbia spinta a togliersi la vita impiccandosi, poiché questo sembra essere il suo modus operandi. Dopo di che, è anche probabile che lo specchio sia stato passato di mano in mano a varie persone negli anni successivi alla morte della donna, con il demone che forse tormentava e uccideva i suoi proprietari. Il proprietario dello specchio prima degli Smurl aveva probabilmente sperimentato in prima persona l’ira del demone e stava cercando di trasferire la maledizione a qualcun altro.

2 Come è sopravvissuta la piccola Judy all’inizio? Si dice che Judy fosse morta per un minuto dopo che Lorraine aveva partorito all’inizio del film. Il fatto che sia viva e in buona salute al giorno d’oggi è a dir poco un miracolo. Non si sa come o perché la piccola Judy sia sopravvissuta all’attacco del demone dello specchio in The Conjuring – Il rito finale. Data la capacità di Lorraine di parlare con gli spiriti e il fatto che implorasse Dio di riportare in vita sua figlia, si deduce che le preghiere di Lorraine siano state esaudite da un potere superiore. Judy potrebbe essere stata riportata in vita da Dio o da uno dei suoi angeli, dando ai Warren un sostegno ancora maggiore nella loro epica guerra contro il demone malvagio.