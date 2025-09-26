Peacemaker – Stagione 2: l’episodio 6 include un importante cameo e la verità sulla realtà alternativa

L’ultimo episodio di Peacemaker, intitolato “Ignorance Is Chris”, si apre con Chris Smith (John Cena) che si gode la sua nuova vita (e la sua nuova fama) nella realtà alternativa. Nel frattempo, nella DCU, Emilia Harcourt, Leota Adebayo, John Economos e Vigilante capiscono come usare il QUC per passare da una dimensione all’altra. Mentre esplorano la casa della famiglia di Chris, Rick Flag Sr. decide di recarsi a Belle Reve per parlare con un prigioniero che potrebbe aiutarlo a trovare Peacemaker.

In prigione, Rick incontra dunque Lex Luthor, che ora usa un bastone dopo il suo scontro con Krypto. È stato imprigionato per 265 anni ed è scoraggiato dal fatto di essere circondato da metaumani. Il capo dell’A.R.G.U.S. può però trasferirlo in un ambiente più confortevole, ma solo in cambio del suo aiuto nella ricerca di Peacemaker e del suo portale. Rick non può (e non vuole) dare a Lex la libertà, ma può dare al cattivo “un’opportunità di redenzione”, divenendo partner.

Chris, intanto, trova Emilia nella sua nuova realtà e ne segue un confronto. Parlano della sua relazione con Rick Flag Jr. e lui le confessa il suo amore. Lei sembra però incapace di ricambiare e Peacemaker è riluttante a tornare a casa. Vigilante, poi, rintraccia la sua controparte e scopre che è nemico di Peacemaker e membro dei Sons of Liberty. Mentre Leota fa una passeggiata, riceve alcuni sguardi strani e quando Keith la vede, urla: “Ne è uscito uno! Un nero!”.

Su insistenza di Emilia, Chris osserva più da vicino la bandiera degli Stati Uniti e vede che le stelle sono state sostituite da un simbolo nazista. John viene poi catturato dal padre di Peacemaker (che da lui apprende la verità su suo figlio), l’Harcourt di questo mondo chiede dunque che la sua doppia venga arrestata e Leota fugge per salvarsi la vita da una folla assetata di sangue in un mondo che ora è confermato essere governato dai nazisti.

Tutto quello che sappiamo della stagione 2 di Peacemaker

“La gente sta capendo che la seconda stagione di Peacemaker riguarda due dimensioni, e questo è davvero il cuore della serie”, ha spiegato Gunn durante una recente intervista con Rolling Stone. “Ma non è che una di queste sia la vecchia DCEU e l’altra la DCU. La questione viene affrontata in modo diverso, in modo molto diretto in una stagione in cui quasi tutto nella prima stagione è canonico e alcune cose non lo sono. E infatti ho registrato un podcast con gli attori Steve Agee e Jen Holland“.

“Abbiamo parlato di ogni episodio di Peacemaker e in quegli episodi ho spiegato cosa è canonico e cosa non lo è. In pratica ho eliminato alcune piccole cose della prima stagione di Peacemaker che non sono canoniche, come Aquaman. Ma la maggior parte delle cose è canonica“. Stando a queste parole di Gunn, sarà dunque interessante scoprire cosa la seconda stagione aggiungerà alla storia di Peacemaker e come lo renderà a tutti gli effetti un personaggio del DC Universe.

“Peacemaker esplora la storia del personaggio che John Cena riprende all’indomani del film del 2021 del produttore esecutivo James Gunn, Suicide Squad – un uomo irresistibilmente vanaglorioso che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla!”, è stato poi riferito. I dettagli precisi sulla trama della seconda stagione sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che Frank Grillo riprenderà il ruolo di Rick Flag Sr. e cercherà di vendicarsi per l’uccisione da parte di Peacemaker di suo figlio Rick Jr. (Joel Kinnaman) avvenuta in The Suicide Squad.

