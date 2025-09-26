Operazione Speciale: Lioness – Stagione 3, data di uscita, trama, cast e tutto quello che sappiamo

Quando Operazione Speciale: Lioness è andato in onda per la prima volta nel 2023, si è rapidamente ritagliato una nicchia come uno dei drammi di spionaggio più avvincenti della televisione. Unendo missioni segrete mozzafiato ad archi narrativi profondamente umani, la serie si è distinta nell’impero televisivo in continua espansione di Taylor Sheridan. Quando la seconda stagione è andata in onda nel 2024, la serie aveva ormai consolidato la sua reputazione di favorita dai fan, elogiata sia per la sua intensità cinematografica che per le interpretazioni ricche di sfumature guidate da Zoe Saldaña e Jill Wagner. Ora, con Paramount+ che ha ufficialmente dato il via libera alla terza stagione il 15 agosto 2025, i fan sono al settimo cielo perché la serie si sta ufficialmente preparando per il suo terzo capitolo.

Il rinnovo della serie era atteso da tempo, soprattutto considerando che Saldaña aveva inizialmente firmato per tre stagioni. Tuttavia, la conferma ufficiale ha suscitato grande entusiasmo tra le comunità di fan, con la prospettiva che la terza stagione apra le porte a nuove missioni, nuove dinamiche tra i personaggi e la continuazione della narrazione ad alto rischio che ha caratterizzato la serie fino ad ora. Per Sheridan e il suo potente cast, la sfida ora consiste nel eguagliare l’intensità delle prime due stagioni e offrire quel tipo di emozioni che tengono gli spettatori incollati alle loro poltrone.

Di cosa parla “Operazione Speciale: Lioness – Stagione 3”?

Operazione Speciale: Lioness è una serie originale Paramount+ creata da Taylor Sheridan. Ispirata alla strategia militare statunitense del 2003 “Team Lioness” condotta dalla CIA, la storia riguarda il leader del programma Joe McNamara (Saldaña), che supervisiona le agenti sotto copertura inviate in battaglia per evitare perquisizioni e sequestri. Quando queste agenti entrano in combattimento, vengono citate per aver violato la Combat Exclusion Policy e private dei loro benefici di veterane.

La stagione 1 si concentra su Joe che avvia il programma, recluta le Lionesse per eseguire la missione e prende di mira un sostenitore dei terroristi di nome Asmar Ali Amrohi. La squadra di Joe comprende il capitano Josephina Carrillo (Genesis Rodriguez), Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), Bobby (Jill Wagner), Tucker (LaMonica Garrett), Two Cups (James Jordan) e altri membri della Quick Response Force (QRF). Il conflitto si intensifica quando Cruz inizia una relazione sentimentale con la figlia di Asmar, Aaliyah (Stephanie Nur).

Nel frattempo, Joe deve smascherare le operazioni losche della CIA e i disertori, e avere a che fare con i suoi superiori, tra cui la supervisore della CIA Kaitlyn Meade (Nicole Kidman), il capo di Kaitlyn e vicedirettore della CIA Byron Westfield (Michael Kelly), il segretario di Stato americano Edwin Mills (Morgan Freeman) e altri. Mentre Joe conduce il programma all’estero, la sua attenzione si distoglie dal marito Neal (Dave Annable), chirurgo oncologo, e dalla figlia Kate (Hannah Love Lanier).

La terza stagione di Operazione Speciale: Lioness si è fatta attendere a lungo

La conferma della terza stagione di Operazione Speciale: Lioness è finalmente arrivata pochi giorni fa, ponendo fine a mesi di speculazioni e consolidando la fiducia di Paramount+ nel thriller diretto da Sheridan. Prima dell’annuncio, gli osservatori del settore avevano espresso la loro fiducia nel ritorno della serie, dati gli obblighi contrattuali di Saldaña. Tuttavia, altri erano ancora preoccupati, dato che molti programmi sono soggetti a cancellazioni nonostante la loro popolarità.

Al momento della stesura di questo articolo, la data di uscita della terza stagione non è stata ancora confermata. Tuttavia, ciò non ha impedito agli spettatori di fare ipotesi. La seconda stagione è stata girata tra maggio e agosto 2024, arrivando sugli schermi solo due mesi dopo, in ottobre. La produzione della terza stagione dovrebbe iniziare nell’ottobre 2025, il che significa che, se si seguirà la formula della stagione precedente, la prima puntata andrà probabilmente in onda alla fine del 2025 o all’inizio del 2026. La produzione potrebbe anche trasferirsi nel vasto studio di Sheridan in Texas, offrendo alla serie uno spazio più ampio per le sue missioni avventurose in giro per il mondo.

Rimangono ancora alcune domande senza risposta, soprattutto per quanto riguarda la trama della nuova stagione. Tuttavia, una cosa è certa: il personaggio di Saldaña, Joe McNamara, continuerà le sue operazioni sotto copertura ad alto rischio. La nuova stagione esplorerà anche nuove minacce e sfide personali per McNamara. Allineare i talenti di prim’ordine del cast di Operazione Speciale: Lioness richiederà senza dubbio un’attenta pianificazione, ma il via libera segnala comunque la fiducia della Paramount. Anche se i dettagli rimangono scarsi, i modelli suggeriscono che Lioness si sta preparando silenziosamente per un’altra stagione esplosiva.

Chi tornerà per la terza stagione di Operazione Speciale: Lioness?

Sebbene le notizie sul casting della terza stagione rimangano segrete, diversi nomi sono stati indicati per tornare nella terza stagione della serie. Il più importante tra questi, ovviamente, è Zoe Saldaña stessa, il cui contratto di tre stagioni garantisce il suo ritorno nel ruolo della capo stazione della CIA Joe McNamara. Al suo fianco, Laysla De Oliveira dovrebbe riprendere il ruolo di Cruz Manuelos, il cui arco emotivo è stato centrale nella narrazione sin dall’inizio. Anche Jill Wagner dovrebbe tornare.

La seconda stagione di Operazione Speciale: Lioness ha ampliato notevolmente il cast, riportando personaggi di spicco come Nicole Kidman, Morgan Freeman e Michael Kelly, insieme a Genesis Rodriguez, Dave Annable, LaMonica Garrett e Thad Luckinbill. Dato l’equilibrio della serie tra gli agenti della CIA e le reclute delle Lioness, è probabile che la maggior parte di questi nomi tornerà, mentre alcuni nuovi personaggi saranno aggiunti per riflettere nuove missioni o sfide geopolitiche.

Dietro le quinte, Sheridan continua a tirare le fila, supportato da un team di produttori esecutivi che include gli stessi Saldaña e Kidman. Questa leadership costante suggerisce che la terza stagione manterrà l’attenzione dinamica e incentrata sui personaggi che ha dato alla serie la sua reputazione. Anche se sono sempre possibili sorprese nel casting, la formula che unisce talenti hollywoodiani affermati e stelle nascenti ha funzionato finora, e non c’è motivo di pensare che Sheridan si avventurerà in una direzione diversa.

Con la terza stagione ufficialmente in programma, una cosa rimane certa: Operazione Speciale: Lioness è pronta a tornare con tutta la tensione, la complessità morale e la narrazione adrenalinica che hanno reso la serie una delle preferite dai fan. Per quanto riguarda i dettagli, solo il tempo potrà svelarli.