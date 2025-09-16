Frank Grillo: 10 cose che forse non sai sull’attore

Nel corso della sua carriera l’attore Frank Grillo ha recitato in celebri film d’azione, dimostrando così la sua predilezione per tale genere. Tra le sue partecipazioni più recenti si annoverano quelle all’interno del Marvel Cinematic Universe, come anche i ruoli ricoperti per alcune note serie TV.

Ecco 10 cose che non sai di Frak Grillo.

I film e i programmi TV di Frank Grillo

1. Ha recitato in noti film d’azione. Grillo debutta al cinema nel 2002 con un ruolo nel film La cosa più dolce, e nello stesso anno recita anche in Minority Report, con Tom Cruise. Negli anni seguenti prende parte a noti titoli come Fuori controllo (2010), con Mel Gibson, Warrior (2011), con Tom Hardy e Joel Edgerton, The Grey (2011), Zero Dark Thirty (2012), con Jessica Chastain, Gangster Squad (2013), con Sean Penn, Anarchia – La notte del giudizio (2014) e La notte del giudizio – Election Year (2016). Ottiene poi una certa notorietà ricoprendo il ruolo di Crossbones in Captain America: The Winter Soldier (2014), Captain America: Civil War (2016) e Avengers: Endgame (2019), con Chris Evans. Ha poi recitato in Paradise Highway (2022), Shattered – L’inganno (2022), Lamborghini – The Man Behind the Legend (2022) e Superman (2025).

2. Ha preso parte a produzioni televisive. L’attore intraprende la propria carriera recitando nel ruolo di Hart Jessup nella soap opera Sentieri (1996-1999). Negli anni seguenti si fa notare grazie ad alcuni piccoli ruoli in serie come Wasteland (1999), The Shield (2002-2003), For the People (2002-2003) e Blind Justice (2005). Diventa poi noto per il ruolo di Nick Savrinn in Prison Break (2005-2006), per poi continuare a recitare per il piccolo schermo in serie come The Kill Point (2007), The Gates (2010), Kingdom (2014-2017) e Billions (2020), recitando accanto agli attori Paul Giamatti, Damian Lewis e Maggie Siff. Nel 2024 recita in Tulsa King e dà voce a Rick Flag Sr. in Creature Commandos. Riprende poi il ruolo in live action per la serie Peacemaker.

3. È anche produttore. Nel corso degli anni Grillo non si è occupato solo di recitazione, ma ha ricoperto anche il ruolo di produttore in diverse occasioni. Tra i film da lui prodotti si annoverano Point Blank: Conto alla rovescia (2019), con Anthony Mackie, Quello che non ti uccide (2020) – con gli attori Mel Gibson, Naomi Watts e Michelle Yeoh – No Man’s Land (2020), Copshop – Scontro a fuoco (2021), Shattered – L’inganno (2022) e Hounds of War (2024).

Frank Grillo in Prison Break

4. Ha avuto un ruolo di rilievo nella prima stagione. All’interno della prima stagione di Prison Break l’attore ricopre il ruolo di Nick Savrinn, avvocato che aiuta Veronica Donovan nel dimostrare che Lincoln Burrows non ha ucciso Terrence Steadman. Intromessosi in una storia più grande di lui, Savrinn cercherà fino all’ultimo di fare la cosa giusta, finendo però ucciso brutalmente.

Frank Grillo ha interpretato Crossbones per la Marvel

5. Ha interpretato un celebre villain. Per la Marvel, l’attore ha ricoperto il ruolo di Brock Rumlow nel film Captain America: The Winter Soldier. Al termine di questo, il personaggio getta le basi per assumere i panni di Crossbones. Questi è uno spietato sicario, dotato di grande forza fisica ed esperienza nel combattimento corpo a corpo. L’attore ha poi ripreso il ruolo, seppur brevemente, per Captain America: Civil War e Avengers: Endgame.

Frank Grillo è Rick Flag Sr. in Superman e nel DCU

6. Ha interpretato il ruolo in più “formati”. Frank Grillo interpreta Rick Flag Sr. nel DCU, comparendo in Creature Commandos e Superman. L’attore ha poi ripreso il ruolo anche per la serie live action Peacemaker. Grillo ha inoltre collaborato con James Gunn per dare al personaggio tratti personali, inserendo fragilità interiori dietro la forza esteriore. L’attore ha inoltre rivelato di aver già letto gli script futuri, segno del ruolo centrale che Flag Sr. avrà nella nuova continuity del DCU.

Frank Grillo è su Instagram

7. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram con un profilo seguito da 302 mila persone. All’interno di questo Grillo è solito condividere con i propri fan alcuni suoi momenti quotidiani, da quelli svago a quelli passati ad allenare il proprio fisico. Non mancano poi anche immagini promozionali dei suoi progetti da interprete.

Frank Grillo parla italiano?

8. Ha origini italiane. Frank Grillo ha origini italiane da parte di entrambi i genitori, ed è spesso orgoglioso delle sue radici, tanto da parlarne in diverse interviste. Nato e cresciuto a New York, in una famiglia italoamericana, ha mantenuto un legame forte con la cultura d’origine, anche attraverso il cibo e le tradizioni familiari. Tuttavia, non parla fluentemente italiano: conosce solo alcune parole ed espressioni di base, apprese in famiglia. Nonostante ciò, il suo background culturale ha influenzato il suo carattere e spesso anche i ruoli interpretati sullo schermo.

Chi è la moglie di Frank Grillo

9. Ha sposato una sua ex collega. Sul set della soap opera Sentieri, Grillo conosce l’attrice Wendy Moniz. Dopo un periodo di frequentazione, i due decidono infine di sposarsi nel 2000. Dalla loro unione nasceranno due figli, rispettivamente nel 2004 e nel 2008. Particolarmente legato alla propria famiglia, l’attore è solito spendere molto tempo con sua moglie e i figli, come testimoniano le numerose foto presenti a riguardo sul suo profilo Instagram.

L’età, l’altezza e il fisico di Frank Grillo

10. Frank Grillo è nato a New York, Stati Uniti, l’8 giugno 1965. L’attore è alto complessivamente 179 centimetri. Per quanto riguarda il suo fisico, negli anni l’attore ha ricoperto in più occasioni ruoli in film d’azione. Per poter dunque affrontare tali performance al meglio, Grillo è solito allenarsi diverse ore al giorno, sfoggiando un fisico marmoreo. Sul suo profilo Instagram è solito condividere con i propri fan alcuni momenti di tali allenamenti, mostrando anche i suoi progressi.

Frank Grillo è un esperto di arti marziali

È esperto di arti marziali, in particolare boxe e Brazilian jiu jitsu, di cui è cintura marrone e ha partecipato al documentario FightWorld, dove gira il mondo esplorando vari sport di lotta, come il Muay Thai, il Lethwei e il Krav Maga.

