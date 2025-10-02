HomeSerie TvNews

Peaky Blinders: annunciato il sequel con due nuove serie

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Peaky Blinders

La saga dei Peaky Blinders non è finita. Netflix e BBC hanno annunciato ufficialmente la produzione di due nuove serie sequel ambientate nell’universo creato da Steven Knight, autore e sceneggiatore della serie originale. Al centro della trama ci sarà la nuova generazione dei Shelby, pronta a raccogliere l’eredità di Tommy e della sua famiglia.

Ciascuna serie sarà composta da sei episodi da 60 minuti e verrà girata ai Digbeth Loc. Studios di Birmingham, cuore simbolico della storia dei Peaky Blinders. La linea temporale riprenderà dagli eventi raccontati nel film di Peaky Blinders, attualmente in post-produzione, espandendo così ulteriormente la saga.

La trama del sequel

La storia si sposterà nella Gran Bretagna del 1953, in un Paese che cerca di risollevarsi dopo le devastazioni della Seconda guerra mondiale. Birmingham è una città in fermento, ricostruita con acciaio e cemento, ma anche terreno fertile per nuove lotte di potere. La corsa al controllo del gigantesco progetto di ricostruzione urbana diventa così una competizione brutale, dove opportunità e pericoli si intrecciano in una dimensione quasi mitica. Ancora una volta, la famiglia Shelby sarà al centro di questa battaglia.

Produzione e dichiarazioni

Le nuove serie sono prodotte da Kudos (SAS Rogue Heroes, House of Guinness, Grantchester) e Garrison Drama, già dietro le prime sei stagioni e il film di Peaky Blinders. Tra i produttori esecutivi figurano Cillian Murphy, protagonista e volto storico della saga, insieme a Karen Wilson e Martin Haines (Kudos), Jamie Glazebrook (Garrison Drama), Jo McClellan (BBC) e i supervisori Mona Qureshi e Toby Bentley per Netflix.

Steven Knight ha commentato con entusiasmo:

«Sono entusiasta di annunciare questo nuovo capitolo. Sarà ancora radicato a Birmingham e racconterà la storia di una città che risorge dalle ceneri del Blitz. La nuova generazione dei Shelby ha preso il volante e sarà un viaggio incredibile».

Anche Netflix e BBC hanno espresso grande fiducia nel progetto, definendo Peaky Blinders “uno dei drama più iconici della nostra epoca” e promettendo ai fan nuove storie epiche, capaci di conquistare vecchi e nuovi spettatori.

Con questo annuncio, la leggenda dei Peaky Blinders è pronta a tornare, più viva che mai.

Articolo precedente
Monster – La storia di Ed Gein, cosa ha fatto Ed Gein? la terribile storia vera dietro la serie Netflix
Articolo successivo
L’attachement – La tenerezza, la spiegazione del finale
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved