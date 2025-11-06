Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 2: il trailer!

È disponibile il trailer ufficiale della seconda stagione della serie originale Disney+ Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, che preannuncia una nuova, eroica avventura in acque inesplorate. Basata su “Il mare dei mostri”, il secondo capitolo della serie di libri best-seller di Rick Riordan, pubblicata da Disney Hyperion ed edita in Italia da Mondadori, la nuova stagione promette nuovi mostri terrificanti, tanta azione e una posta in gioco più alta che mai, mentre i giovani semidei intraprendono una pericolosa missione per salvare il Campo Mezzosangue e il loro amico Grover.

La seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo debutterà il 10 dicembre su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, con due episodi disponibili al lancio, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì.

Dopo che la barriera del Campo Mezzosangue viene infranta, Percy Jackson si imbarca in un’epica odissea nel Mare dei Mostri in cerca del suo migliore amico Grover e dell’unica cosa che potrebbe salvare il campo: il leggendario Vello d’Oro. Con l’aiuto di Annabeth, Clarisse e del suo nuovo fratellastro, il ciclope Tyson, la sopravvivenza di Percy è di vitale importanza nella lotta per fermare Luke, il Titano Crono e il loro piano imminente di abbattere il Campo Mezzosangue e, a seguire, anche l’Olimpo.

La seconda stagione è interpretata da Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Daniel Diemer, oltre che da un cast di attori ricorrenti e guest star, tra cui Lin-Manuel Miranda, Jason Mantzoukas, Glynn Turman, Timothy Simons, Virginia Kull, Courtney B. Vance, Andra Day, Adam Copeland, Sandra Bernhard, Margaret Cho, Kristen Schaal, Tamara Smart, Rosemarie DeWitt, Toby Stephens e molti altri.

Creata da Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, la seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo vede nel ruolo di executive producer Steinberg e Dan Shotz insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Craig Silverstein, Ellen Goldsmith-Vein di Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell di Gotham Group, D.J. Goldberg, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Jason Ensler e Sarah Watson.

Inoltre, a partire dal 10 dicembre, i fan potranno scoprire ulteriori contenuti legati alla seconda stagione con Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo Official Podcast, una serie di approfondimento unscripted che offre un accesso esclusivo al dietro le quinte della serie. Gli episodi del podcast saranno disponibili per la visione su Disney+ e in ascolto su varie piattaforme di podcast. Una nuova puntata sarà disponibile dopo il debutto di ciascun episodio di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo.

La terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è attualmente in produzione a Vancouver. Nel frattempo, i fan possono rivivere la prima stagione disponibile su Disney+.